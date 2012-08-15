Bayram trafiği havadan izlenecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmeleri için 18-21 Ağustos tarihlerinde yollar havadan helikopterle izleyecek, denetimleri sıkılaştırılacak.

Ramazan Bayramı süresince birtakım ilave tedbirler alan Emniyet Genel Müdürlüğü şehirlerarası karayollarının ortalama her 30 kilometrelik bölümüne bir ekip düşecek şekilde görevlendirme yapacak.

Karayolu trafiğini kontrol etmek, hatalı davranışları görülen araç ve sürücüleri trafik denetim ekiplerine bildirmek ve gerektiğinde karayollarında ek tedbirler aldırmak üzere Ankara-Eskişehir-Afyonkarahisar, Ankara-Konya-Aksaray ve Ankara-Bolu-Düzce güzergahlarında havadan helikopterle izleme ve denetimler gerçekleştirilecek.

Radarlı hız tespit ekipleri, başta otoyollar ve bölünmüş karayolları olmak üzere, hız ihlallerinin ve bu ihlaller sonucu trafik kazalarının yoğunlaştığı yer ve yol kesimleriyle tespit edilen saat dilimlerinde seyir halinde denetimler sürdürülecek. Araç durdurmanın mümkün olmadığı veya risk oluşturduğu durumlarda denetimler, Trafik Kanunu'nun ilgili maddesine göre araç tescil plakasına göre cezai işlem uygulanmak suretiyle çevirme ekibi bulundurulmaksızın gerçekleştirecek.