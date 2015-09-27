Bayram trafiği 134 can aldı

Kurban Bayramı'nda bugün saat 17.30'a kadar yurt genelinde meydana gelen 163 trafik kazasında 134 kişi öldü.

Alınan önlem, yoğun denetim ve uyarılara karşın, Kurban Bayramı'nı yakınlarının yanında geçirmek veya tatil yapmak üzere milyonlarca kişi binlerce araçla yola çıktı.



DHA'nın haberine göre, İstanbul'u Anadolu'ya ve tatil yörelerine gitmek üzere binlerce araç yola çıkarken tedbirsizlik, dikkatsizlik, yorgunluk başta olmak üzere çeşitli nedenlerle kazaların sonucu yine ağır oldu, yollar kan gölüne döndü.



Tatile gidenler ve dönenler yolları doldururken, yurt genelinden, peş peşe kaza haberleri geldi. Bayram tatili boyunca, Ankara ve İstanbul hariç, 9 günlük tatilde en fazla ölümlü kaza 20 Eylül pazar günleri meydana gelirken, en az ölümlü kaza 23 Eylül Çarşamba günü oldu.

Ankara ve İstanbul dışında bugün saat 17.00 itibarıyla bayram tatilinde ölü ve yaralı sayıları şöyle:

* 19 Eylül Cumartesi günü meydana gelen 13 kazada 13 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

* 20 Eylül Pazar günü ise sayı daha arttı; 27 kazada 21 kişi öldü, 56 kişi de yaralandı.

* 21 Eylül Pazartesi günü meydana gelen 24 kazada 9 kişi öldü, 105 kişi yaralandı.

* 22 Eylül Salı günü meydana gelen 15 kazada 16 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı.

* 23 Eylül Çarşamba (Arife Günü) meydana gelen 13 kazada, 8 kişi öldü, 71 kişi de yaralandı.

* 24 Eylül Perşembe (Bayramın 1. Günü) meydana gelen 12 kazada 8 kişi öldü, 58 kişi de yaralandı.

* 25 Eylül Cuma (Bayramın 2. Günü) meydana gelen 16 kazada ise 28 kişi öldü, 95 kişi de yaralandı.

* 26 Eylül Cumartesi (Bayramın 3. günü) meydana gelen 12 kazada 10 kişi öldü, 52 kişi yaralandı.

* 27 Eylül Pazar (Bayramın 4. günü) meydana gelen 31 kazada 21 kişi öldü, 105 kişi yaralandı.