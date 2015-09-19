Bayram tatiliyle birlikte kazalar da başladı, işte trafikte dikkat etmeniz gereken kör noktalar!

İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu (İSKEF) Başkanı Murat Tekin, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan ya da çıkacak sürücüleri, güzergahlarda bulunan "kör noktalar"a karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Türkiye'de 11 bölge güzergahında 65 kör noktanın olduğunu belirten Tekin, geçen Ramazan Bayramı'nda meydana gelen bin 846 trafik kazasının 61'nin ölümle, 785'nin ise yaralanmayla sonuçlandığını anımsattı.

Bayram günlerinde bu kazaların azaltmak için gerekli uyarıları ve çalışmaları yaptıklarını, trafik kazalarının azaltılmasında en büyük görevin sürücülere bağlı olduğunu dile getiren Tekin, istatistiklere göre kazalarda yüzde 85 sürücü hatası olduğunu vurguladı.



Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayolunu kullanacaklara bazı önerilerde bulunan Tekin, "Sürücüler dinlenmiş ve zinde yola çıkmalı, araçlarının periyodik bakımını, yağını, suyunu, lastik hava basıncını, ikaz ve işaret sistemlerini kontrol etmeli. Emniyet kemerini mutlaka bağlamalı. Alkollü yola çıkmamalı. Kullandığı bir ilaç varsa doktoruna danışarak almalı" dedi.

Sürücülerin gerekli önlemleri aldıktan sonra yola çıkması gerektiğini, bunların dışında da sürücülerin yoldan kaynaklanabilecek eksiklik ve aksaklıkları dikkate alması gerektiği uyarısını yapan Tekin, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 11 bölge güzergahında toplam 65 kör nokta var" diyen Tekin'in verdiği liste şöyle:

İzmir -Turgutlu karayolunun 17. km

Muğla - Marmaris yolunun 22. km

Edremit - Burhaniye yolunun 13. km

Beyşehir - Akseki yolunun 42. km

Malatya - Elazığ yolunun 37 ve 40. kilometreleri

Denizli - Serinhisar yolunun 17. km

Antalya - Serik yolunun 16.km

Bafra - Samsun yolunun 14. v 15. kilometreleri

Aksaray - Nevşehir yolunun 14 ve 15. kilometreleri

Akçaabat - Trabzon yolunun 16. kilometresi