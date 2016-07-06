Bayram trafiğinin 4 günlük bilançosu; 77 ölü, 221 yaralı!

Bayram tatilinin ilk 4 gününde yurt genelinde karayollarında meydana gelen trafik kazalarında 77 kişi yaşamını yitirdi, 221 kişi yaralandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla Ramazan bayramının arife günü olan 4 Temmuz pazartesi ile ardından 8 Temmuz cuma gününü kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatilinde kentler boşaldı.

Başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerden sahillere 1 Temmuz cuma akşamından başlayan 'bayram göçü' arife gününe kadar sürdü.

CNN Türk'te yer alan habere göre, TEM başta olmak üzere şehirlerarası yollarda trafik zaman zaman kilitlenirken, uyarılara ve alınan önlemlere karşın trafik kazalarıyla yollar yine kan gölüne döndü.

Yurt genelindeki karayollarında geçen cuma akşamından bugün saat 17.00'ye kadar meydana gelen kazalarda 77 kişi yaşamını yitirdi, 221 kişi de yaralandı.

En fazla kaza 26 kişinin öldüğü 72 kişinin yaralandığı pazar günü meydana geldi.