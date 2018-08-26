Bayram tatilinde meydana gelen kazalarda 142 kişi hayatını kaybetti, 859 kişi yaralandı

9 günlük Kurban Bayramı süresince yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 142 kişi yaşamını yitirdi, 859 kişi yaralandı.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden tatilin son günü olan 26 Ağustos saat 16.30'a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 142 kişi hayatını kaybetti, 859 kişi yaralandı.

Son 24 saatte yurt genelinde meydana gelen kazalarda 10 kişi öldü, yaralanan 75 kişi hastanelere kaldırıldı.