Bayram tatilinde alışveriş rekoru kırıldı

T24- Bankalararası Kart Merkezi, kurban bayramı verilerini açıkladı. Perakende sektöründeki ilerleme, ekstra indirimler ve taksitli kampanyalar ile son yılların en canlı bayramını yaşadı. Dokuz günlük kurban bayramı tatilinde, toplamda 2 milyar 94 milyon TL harcandı. Bayram tatilini yurtdışında geçirenlerin çoğunun tercihi ise Uzak Doğu oldu. 12 Kasım Cuma günü tüm bayram öncesi zamanların rekorunu kırarak, bir günde 362 milyon 368 bin 627 TL’lik alışveriş yapıldı.



Thông qua thi tîn dong?*



(Vietnam dilinde * “burada kredi kartı geçer mi ?” anlamı taşıyor)





Bu yıl bayram tatilini yurtdışında geçirenlerin tercihi olan Uzak Doğu'da kredi kartları ile yapılan harcamalar dikkat çekti.



Uzun bayram tatili fırsatını değerlendirerek yurtdışına gidenler, BKM kayıtlarına göre, 12-20 Kasım 2010 tarihleri arasında yurtdışında toplam 238 milyon 429 bin 405 TL tutarında harcama yaptı. Yerli kredi kartları ile yurtdışında yapılan harcamalar arasında yüzde 6,7’lik pay ile Uzak Doğu ülkesi Vietnam dikkat çekti. Vietnam haricinde, New York, Paris, Londra, Milano, Barselona yine yerli kredi kartları ile en çok alışveriş yapılan gözde tatil kentleri oldu.



Vietnam’da kredi kartları en çok konaklama ve restoranlarda kullanırken, New York, Paris ve Londra’da alışveriş merkezleri ve giyim mağazalarında kullanıldı.



Bir önceki seneye göre harcamalarda yüzde 100 artış



Bir önceki sene, 6 gün süren kurban bayramı tatilinde ise, kredi kartları ile 1 milyar 56 milyon 862 bin TL tutarındaki harcama BKM kayıtlarına geçmişti. Bu sene bayram tatilinin daha uzun olması, ekonomide yaşanan canlanma ve perakende sektöründeki cazip kampanyalar, kredi kartı ile yapılan alışverişlerin bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 100 oranında yükselmesine neden oldu.



Tüm zamanların harcama rekoru kırdıldı …



Arife gününün Pazartesi’ye denk gelmesi ve idari tatil ilan edilmesi ile bayram hazırlıklarına 12 Kasım Cuma günü başlandı. Bankalararası Kart Merkezi 'switch' sistemi üzerinden geçen banka ve kredi kartı işlemlerine göre, kurban bayramı tatilinin başladığı gün, 5 milyon 388 bin 759 adet işlem ve toplam 362 milyon 368 bin 627 TL tutarındaki harcama ile tüm zamanların bayram öncesi yapılan alışveriş rekoru kırıldı.



Bu rekor harcamada en büyük payı, alışveriş merkezleri ve marketler aldı. Bayram öncesi cuma, cumartesi ve pazar günü, alışveriş merkezlerinde yapılan harcamalarda, giyim ve yiyecek-içecek sektörü başı çekti. Bayram tatilinin diğer günlerinde en çok harcama ise benzin istasyonlarında yapıldı.



Bir dakikada POS’lara 5.687 kez işlem yapıldı, 384 bin TL harcandı



Bayram tatili boyunca, alışveriş merkezleri, iş yerleri ve benzin istasyonlarının açık olduğu 10.00 – 22.00 saatleri arasında, bir dakikada ortalama 5.687 kez kredi kartı ile harcama yapıldı. Aynı zaman diliminde bir dakikada 384 bin 887 TL para harcandı.



