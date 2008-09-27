Bayram tatili kanlı başladı



Düzce TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında genç çift hayatını kaybetti 4 yaşındaki kızları ağır yaralandı. Malatya'da traktör devrildi 3 kişi öldü 4'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.



Bayram tatili nedeniyle İstanbul'dan Ankara7ya doğru yola çıkan Akkan ailesi'nde geriye sadece küçük Nehir kaldı. Düzce TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde bir TIR'a yandan çarpan araçta anne ve baba ölürken, 4 yaşındaki kızları Nehir ağır yaralandı.



4 YAŞINDAKİ NEHİR ANNE VE BABASINI KAYBETTİ



İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Emre Akkan(34) idaresindeki 06 BG 5083 plakalı otomobil TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi yakınlarında plakası tespit edilmeyen TIR'a yandan çarptı. Kaza sonucu kontrolden çıkan otomobil orta rafüje çarparak durdu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Emre Akkan ile eşi Gülşah Akkan (28) hayatlarını kaybederken 4 yaşındaki kızları Nehir Akkan ağır yaralandı. Minik kız ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte TEM Otoyolunda hareketlilik başladı. Aralıklarla yağan yağış nedeniyle otoyolda çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yaşanması muhtemel yoğunluğa karşı trafik ve karayolları ekipleri önlemlerini artırdılar.



BAYRAM TATİLİNE ÇIKAN ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN TRAKTÖR DEVRİLDİ



Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Hekimhan-Arguvan karayolunun Salıcak köprüsü mevkisinde arkasında römork olan traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Sadık Ercan (70), Fadime Deniz (32) ve Taner Ercan (37) olay yerinde hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı.



Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 5'i, durumlarının ciddiyeti nedeniyle Malatya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılar arasında Hekimhan Yatılı Bölge Okulu'nda eğitim görüp de, bayram tatili nedeniyle köylerine dönmekte olan 4 öğrencinin de bulunduğu öğrenildi. Hekimhan Kaymakamı Ramazan Fani, yolun kayganlığı nedeniyle traktörün virajı alamayarak devrildiğini belirtirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



SİVAS VE UŞAK'TA KAZALARA İKİ KURBAN



Sivas ve Uşak'ta meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Tuncay Küçüköztürk (35) yönetimindeki 44 FN 381 plakalı otomobil, Alacahan-Malatya kara yolunun 34. kilometresinde devrildi.



Kazada, Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Küçüköztürk hayatını kaybetti. Üniversitenin Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde anestezi asistanı olarak görev yapan sürücünün eşi Hatice Aslı Küçüköztürk (32) ile Cemil Akıncı (17) yaralandı.



Yaralılar Kangal Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.



Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında da bir kişi öldü. Uşak-İzmir kara yolunda, T.A'nın kullandığı 41 AD 753 plakalı otomobil, Akar Petrol önünde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Habibe Şentürk'e (37) çarptı. Ağır yaralanan Şentürk, kaldırıldığı Uşak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.Kazadan sonra kaçan T.A'nın, polis ekiplerine teslim olduğu bildirildi.





