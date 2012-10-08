Bayram tatili kaç gün olacak?

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Arefe gününün de tatil edildiğini Kurban Bayramı tatilinin 29 Ekim'le birlikte 6 gün olduğunu açıkladı. Arınç, Kurban Bayramı öncesindeki 24 Ekim gününün de tam gün resmi tatil olarak kabul edildiğini belirterek, “24 Ekim Çarşamba günü yarım gün mesai yapılmayacak” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakanlık Merkez Bina'da düzenlediği basın toplantısında Bakanlar Kurulu'nda yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle alınan kararları açıkladı.

Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 25 Ekim öncesindeki arefe gününün de resmi tatil ilan edildiğini bildiren Arınç, “24 Ekim Çarşamba günü de kamu kesimi için tam gün tatile dönüştürüldü. Çarşamba günü yarım gün mesai yapılmayacak” ifadesini kullandı.

Her bayramda olduğu gibi otoyol, boğaz köprüleri ve belediyelerin sunduğu toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılmasına yönelik kararların da alındığını vurgulayan Bülent Arınç, “24 Ekim 2012 Çarşamba günü 00.00'dan başlayarak 30 Ekim 2012 Salı günü saat 07.00'ye kadar otoyollar ve Boğaz köprülerinden ücretsiz yararlanılacak. 25 Ekim Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak, 28 Ekim Pazar günü saat 24.00'e kadar belediyeler ve bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmecelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar da bunlardan istifade etmiş olacak” diye konuştu.

Emekli, dul ve yetim aylığı alanlara da bayram öncesinde ödeme yapılacağını açıklayan Hükümet Sözcüsü Arınç, “Tahsis numaralarının son rakamları 9,7,5 ve 3 olanlara 17 Ekim'de, 1,8 ve 6 olanlara 18 Ekim'de 4,2 ve 0 olanlara 19 Ekim tarihinde ödeme yapılacak” dedi.