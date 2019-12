Bayram tatili için 2 farklı rota

Soğuk kış günlerine denk düşen Kurban Bayramı tatilinde ne yapılır, nereye gidilir? Evet, bayram 7-10 Aralık tarihlerinde ama, Formsanté dergisi programınızı erken yapıp son dakikaya kalmamanız için şimdiden 2 alternatif öneriyor: İster Kapadokya’da trekking, ister Palandöken’de kar tatili.



Kapadokya’da trekking



Türkiye'nin en büyük tarihsel ve doğal zenginliklerinden biri olan Kapadokya’yı hala görmediyseniz uzun bayram tatili bu güzel coğrafyayı keşfetmek için en uygun zaman! Hele ki doğa yürüyüşlerine meraklıysanız, Kapadokya’da yapacağınız trekking turlarıyla bölgeyi daha da yakından tanıyabilirsiniz. Çünkü geniş arazide saklanmış onlarca hazineye ancak yayan ulaşılabilen bölgede trekking en iyi alternatif.



Kapadokya, Pers dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına geliyor. Bölge 60 milyon yıl önce, büyük bir doğa olayı sonucu oluşmuş. Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lavlar ve küller kaplamış her yanı. Sonra yağmurlar, rüzgârlar milyonlarca yıl boyunca aşındırmış yumuşak tabakaları ve böylelikle peribacaları oluşmuş. İnsan yerleşimi ise Paleolitik döneme kadar uzanıyor. Hititlerden Friglere, Perslere kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Daha sondaki dönemlerde ise Hıristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuş. Kayalara oyulan evler, kiliseler bölgeyi devasa bir sığınak haline getirmiş Hıristiyanlar için. Bu nedenle Kapadokya'da yapacağınız yürüyüşler sırasında 'Aynalı'sından 'Saklı'sına 'Yılanlı'sından 'Geyikli'sine kadar birçok kiliseye rastlıyorsunuz.



Kapadokya’ya trekking turu düzenleyen firmalar genelde Ak Vadi, Ballı Vadi,Güvercinlik Vadisi, Dervent Vadisi, Meskendir Vadisi, Aşk Vadisi, Zemi Vadisi, Kızılvadi gibi önemli rotaları programlarına alıyorlar.



Mutlaka görün:



● Uçhisar ve Ortahisar Kaleleri: Bölgedeki iki önemli kale olan Uçhisar ve Ortahisar, doğal oluşumlar insan eliyle oyularak oluşturulmuş. Gerçekten etkileyici yapılar. Kalelerin tepelerine çıktığınızda tüm Kapadokya ve bölgeyi çevreleyen yanardağlar ayaklarınızın altında.

● Derinkuyu Yeraltı Şehirleri: Kapadokya’da yumuşak tüf kayalara oyularak yapılmış çok sayıda yeraltı şehri bulunuyor. Bunlardan en önemlileri de Kaymaklı ve Derinkuyu. Derinkuyu yerin altında tam 15 kat! Yeraltı şehirlerinin yapımına hangi dönemde başlandığı kesin olarak bilinmiyor. Şehirlerin Hitit döneminde var olduğuna, Hıristiyanlık döneminde genişletildiği ve özellikle Arap akınlarına karşı korunmak amacıyla kullanıldığına ilişkin bilgiler var.

● Ihlara Vadisi: Kapadokya’da her yer bir başka güzel, ama Ihlara Vadisi’ni görmeden sakın gezinizi ‘tamam’ saymayın. Ortasından akan Melendiz Çayının oluşturduğu vadi yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda, derinliği ise yaklaşık 80 metre. Kanyonun her iki yamacında kayalara oyulmuş yaklaşık yüz tane kilise bulunuyor.

● Ürgüp: Bölgenin en gelişmiş turizm merkezi. Kendine özgü mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Yapılaşma, çevreyle olabildiğince uyum içinde. Zaten tüm bir Kapadokya böyle. Uzaktan köyleri, köylerdeki evleri zor seçiyorsunuz.



Palandöken’de kayak



Birkaç yıldır şöyle adam akıllı yağmayan kar bizi kendine hasret bıraktı. Bayram tatilinde kayak merkezlerinde geçirilecek kar tatili de iyi bir alternatif olabilir. Bu merkezler arasında kar yağışının en garanti olduğu yerlerden biri kuşkusuz 3185 rakımlı Palandöken. Çünkü zaten neredeyse yılın yedi ayı karlarla kaplı.



Özellikle son yıllarda popüler olan Erzurum'daki Palandöken, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Dünyanın en uzun ve dik kayam pistleri arasında yer alan merkezin toplam pist uzunluğu yaklaşık 28 kilometre. En uzun pisti 12 kilometre olan merkezde 3125 metreden 2100 metre rakıma, hiç durmadan kayarak inmek mümkün.



Palandöken’de yaklaşık 30 farklı pist var ve bu pistlerin her biri farklı zorluk seviyelerinde. Uluslar arası Kayak Federasyonu tarafından tescillenmiş olan pisti Ejder ise en zorlu parkur.

Palandöken Kayak Merkezinde Slalom ve Büyük Slalom yarışmaları için 2 adet tescilli kayak pisti bulunuyor.



Dağda kar kalitesi de oldukça yüksek. Toz karla kaplı pistler kayakçılar kadar snowboard’cular için de uygun. Palandöken'de 5 adet toplam 4500 kişi/saat kapasiteli telesiyej, 1 adet 300 kişi/saat kapasiteli teleksi, 2 adet toplam 1800 kişi/saat kapasiteli baby lift ve 1 adet 1500 kişi/saat kapasiteli gondol lift kayak severlere hizmet veriyor. Otel müşterileri otellere ait liftlerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.