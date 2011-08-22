Bayram tatili 9 güne uzatıldı

T24-Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kamu çalışanlarının 29 Ağustos pazartesi günü yarım gün ve 2 Eylül Cuma günü idari izinli sayılacağını bildirdi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakanlık Yeni Bina'da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan hükümet sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kamu çalışanlarının 29 Ağustos pazartesi günü yarım gün ve 2 Eylül Cuma günü idari izinli sayılacağını bildirdi.

Bu arada Bakanlar Kurulu kararı uyarınca bayram tatili süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olacak.