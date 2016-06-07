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Bayram tatili 9 gün mü olacak?

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Numan Kurtulmuş, kendisine yöneltilen "Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorularını yanıtladı

07 Haziran 2016 00:08

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından; Ramazan Bayramı'na uzun bir süre olduğunu ve bayram tatilinin kaç gün olacağının Bakanlar Kurulu'nda görüşülmediğini açıkladı.

Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerden gelen Ramazan Bayramı için tatilin kaç gün olacağının sorusu üzerine Kurtulmuş, "Bayrama daha çok var, o sonraki haftaların söz konusu" dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği (AKTOB), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) gibi oda ve dernekler, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çekilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

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