Bayram tatilcilerinin dönüş trafiği başladı

Bayram tatilini Ege ve Akdeniz'deki tatil bölgeleri ile Anadolu'nun çeşitli kentlerindeki yakınlarının yanında geçenlerin bir bölümü, bugünkü yoğun trafiğe yakalanmamak için dünden itibaren dönüşe başlamıştı. Dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Kocaeli geçişinde gece yarısına kadar yoğunluk yaşandı. Trafik ancak saat 01.00'den sonra biraz olsun rahatladı. Bugün saat 12.00'ye kadar rahat görünen yollar yeniden hareketlendi.

Bayram tatili dönüşlerinde uzak noktalardan yola çıkan sürücüler Kocaeli’ne ancak öğlen saatlerinde ulaştığından, 12.00'den sonra bazı noktalarda trafik ağır seyretmeye başladı. Bu noktalardan biri olan TEM'in Belirdere Rampası'nda birkaç maddi hasarlı kaza olunca trafik kısa süreliğinde durdu. Anadolu'nun dört bir yanından gelen araçların ulaşmasıyla oluşan bu yoğunluğun gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Kocaeli Bölge Trafik yetkilileri, sürücülerin özellikle Bekirdere Rampası, Körfez İlçcesi'nde Hereke geçişindeki mağaraburnu mevkii ve Dilovası Rampası'nda sıkışmalar yaşandığını, sürücülerin bu bölgelerde sabırlı davranmalarını, özellikle emniyet şeridini boş tutmalarını istiyor.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Çanakkale'de Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüş yoğunluğu yaşanmaya başladı. Gestaş'a ait feribotlar saatsiz olarak sefer yaparak tatilcileri en kısa sürede boğazın diğer yakasına taşımaya çalışıyor. Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü Çanakkale'de başlayan tatilcilerin dönüş yoğunluğu, bayramın son gününde de devam ediyor. İstanbul ve Trakya'daki illerden yola çıkarak bayram tatilini Ege ve Akdeniz'deki illerde geçirenlerin dönüş güzergahlarından birisi olan Çanakkale'de dün (Pazartesi) öğle saatlerinde yoğunluk başlamış ve 8 saat aralıksız devam etmişti. Dönüşü bayramın son gününe bırakanlar ise bugün öğle saatlerinde Çanakkale feribot iskelesine ulaşmaya başladı. Bununla beraber feribot iskelesinde de yoğunluk yaşandı.

Feribotun depolama alanı dolup taşınca tatilcilerin araçları Demircioğlu Caddesi'nde kuyruğa neden oldu. Gestaş firması ise Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 2 ve Lapseki-Gelibolu hattında 5 feribotla saatsiz olarak sefer yapıp, tatilcileri en kısa sürede Anadolu yakasından Avrupa yakasına ulaştırmaya çalışıyor. Trafik polisleri ise feribot iskelesinde ve şehir içinde oluşan yoğunluk nedeniyle kavşaklarda önlem aldı. Bazı güzergahlar şehir içi trafiğine kapatıldı.

Bandırma’da bayram tatili dönüş yoğunluğu

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde, 5 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu yaşanmaya başlandı. İstanbul Deniz Otobüsü İşletmesi (İDO) 2 olan sefer sayısını 12’ye çıkardı. Bayram tatilini Güney Marmara ve Kuzey Ege’de geçirenlerin deniz yoluyla kullandıkları güzergahlardan biri olan Bandırma’da dönüş yoğunluğu dün geceden itibaren başladı. İstanbul’a dönüş için Bandırma’yı tercih edenler için Bandırma- İstanbul (Yenikapı-Bostancı) hattı için yoğun talep nedeniyle İDO, 2 olan sefer sayısını ek seferlerle birlikte 12’ye çıkardı. Dönüş seferleri 7 feribot ve 5 deniz otobüs ile yapılıyor. Sabah saat 09.45’te de başlayan seferler,saat 23.55’e kadar sürecek. Bugünkü seferlerde feribot ile bin araç, feribot ve deniz otobüsü seferleriyle de 7 bin 250 yolcu taşınması planlanıyor.

Otoyolda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın son günü yola çıkanlar nedeniyle TEM Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesimlerinde araç yoğunluğu yaşanırken, trafiğin akışında sorun oluşmadı. TEM Otoyolu’nun Bolu ve Düzce kesimlerinde araç yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul istikametine doğru yoğun bir araç trafiği yaşanırken, Ankara istikametinde ise daha az yoğunluk yaşandı. İstanbul istikametinde yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun oluşmadı. Araçlar herhangi bir kuyruğa takılmadan yollarına devam ettiler.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda Kurban Bayramı’nın son günü yaşanan yoğunluk nedeniyle radar ve kontrollerini arttırdı. Yetkililer, yollarda yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücülerin aşırı hız ve yakında takipten kaçınmaları uyarısında bulundu.