Bayram sonrası meyveye ağırlık verin

“Kurban Bayramı’nda bol miktarda et tüketerek yağ, kolesterol ve kalori almış olabilirsiniz. Hayvansal gıdalar, posa içermez. Bu nedenle bağırsak hareketlerinizi düzenlemek için posa ve vitamin açısından zengin sebze ve meyveye ağırlık verin.Bayramda yoğun et ve et ürünleri tükettiyseniz ihtiyacınızın üzerinde kolesterol, yağ ve kalori almış olabilirsiniz. Hayvansal ürünler posa içermediği için bağırsak hareketlerinizde yavaşlama ve kabızlık problemi oluşması da muhtemeldir. Bu sebeple bayram sonrası daha fazla posa ve vitamin-mineral açısından sebze ve meyveye ağırlık verin. Tam tahıl ürünleri ile balık ilave etmeye çalışın, eğer kilo aldıysanız hızlı kilo vermeye çalışmayın. Az ve sık yemek yemeyi hedefleyin ve daha fazla hareket edin. Bol su için, bitki çayları ve sebze suları tercih edin.Kurban etini daha uzun süre saklamak istiyorsanız aşağıdaki önerilere kulak verin, etin sağlıksız koşullarda olması önemli bir risktir. Etlerin dağıtımı sırasında da temiz kaplar veya poşetler kullanın.Etler uzun süre saklanılmak istenildiğinde birer pişirimlik parçalara ayrılarak yağlı kağıt veya temiz buzdolabı poşetlerinde saklanabilir. Etler kıyma haline getirilirse saklama süresi kısalır. Kıyma buzdolabında 1- 2 gün parça et ise 2- 3 gün saklanabilir.Etler soğuk depolarda 32 derecede dondurularak, -18 derecede uzun süre saklanabilir. Donmuş etler soğuk yerde yani buzdolabında çözdürülür. Çözdürülen etlerin tekrar dondurulması tehlikelidir.Etleri, büyük parçalar halinde saklamayın, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayırarak, temiz buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarın ve buzdolabının buzluk kısmında saklayın. Çözdürülen eti hemen pişirin, tekrar dondurmayın.Çözdürülmek istenen eti, oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil, buzdolabının alt bölmesinde çözdürün.Etin çabuk çözünmesi amacıyla oda sıcaklığında bekletmek, insan sağlığı açısından doğru değildir.Hemen tüketilmeyecek etler, derin donduruculara konulmalı veya kavurma yapılarak muhafaza edilmeli. Sakatat ve etler aynı kaplarda saklanmamalı.Birçok çiğ gıdadan bazı hastalıklara neden olabilen organizmalar bulaşabilir. İyi bir pişirme bu tür organizmaları öldürebilir. Pişirilen gıdaların her tarafının sıcaklığının en az 70 OC ulaşması gerekmektedir.Pişirilmiş gıdalar oda sıcaklığına kadar soğudukları zaman üzerilerindeki mikropların sayısı hızla artmaya başlar.Pişirilen gıdaların uzun süre bekletilmesi mikropların çoğalma riskini arttırır, güvenli olması açısından pişirilmiş gıdalar soğumadan tüketilmelidir.Eğer yiyeceklerinizi önceden hazırlamak veya artan yiyeceklerinizi saklamak isterseniz onları yeterince sıcak (yaklaşık 60 C veya üstü) ya da yeterince soğuk (yaklaşık 10 C veya altında) tutabildiğinizden emin olmalısınız.Eğer pişirilmiş gıdalarınızı 4 -5 saatten fazla saklamayı düşünüyorsanız bu kural hayati önem taşımaktadır.İyi bir yeniden ısıtmanın anlamı; ısıtılan gıdanın her tarafının sıcaklığının en az 70 C’ye ulaştırılmasıdır.Güvenli bir şekilde pişirilmiş gıdalar çiğ gıdalarla çok az bir temasta bile bulunsa kontaminasyona neden olabilir.Örneğin pişmemiş bir eti parçalamak için kullandığınız tahtayı veya bıçağı yıkamadan pişmiş bir gıda için kullanmayın.Çok miktarda gıdanın buzdolabına yerleştirilmesi sorun olabilir çünkü tıka basa doldurulmuş buzdolaplarında saklanan pişirilmiş gıdaların iç kısımları gerektiği kadar kısa sürede soğutulamaz ve eğer bu kısımlar uzun süre için 10 C’nin üstünde kalırsa mikroplar kolayca gelişir ve hastalık yapıcı seviyeye ulaşır.Karaciğer, dil, böbrek, yürek gibi hayvanın iç organları yüksek miktarda yağ ve kolesterol içerir. Özellikle Kurban Bayramı’nda tüketimi artan bu besinlerin kolesterol içeriğinin yüksek olması tehlikelidir. Bu besinlerin 100 gram miktarlarının kalori ve yağdan gelen kalori oranlarını yandaki tabloda inceleyebilirsiniz.Gördüğünüz gibi beyin yediğinizde aldığınız kalorinin yüzde 62’si, yürek yediğinizde ise yüzde 43’ü yağdan geliyor.Bayramlarda özellikle fazla tüketilen şeker ve tatlıların birçok diş sorununa sebep olabileceğini söyleyen ağız ve diş sağlığı uzmanları, et tüketiminin daha fazla olduğu Kurban Bayramı’nda dişlere daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor.Yemeklerden sonra diş temizliğinde sık kullanılan kürdanın şeklinin ve yapısının önemli olduğunu vurgulayan Diş Hekimi Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, “Kürdan mutlaka üçgen şeklinde ve inceden kalına doğru olmalı” dedi.Kürdanı, ince kısmının diş aralığına gelecek şekilde kullanmak gerektiğini söyleyen Dr. Kışlaoğlu, “Kürdanı bastırarak diş eti cebinin içine soktuğunuzda oradaki fizyoloji bozulur ve diş eti çekilmeleri yaşanabilir” diye konuştu.”