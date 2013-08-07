Bayram şekeri canınıza mal olabilir

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Nazım Kankılıç, kalitesiz mısır şuruplarıyla üretilen bayram şekerlerinin birçok hastalığın yanı sıra ölümcül riskler taşıdığını söyledi. Merdiven altında üretilen kalitesiz ve ucuz şekerli ürünlerin tüketilmemesini isteyen Kankılıç, "Ucuz olduğu için tercih edilebilecek kalitesiz ve sağlıksız şeker hayatımıza mal olabilir. Bunun için şeker alımında dikkat edilmeli" dedi.

Dr. Hüseyin Nazım Kankılıç, genetiği ile oynanmış ham madde ile üretilen gıdaların çeşitli hastalıkların meydana gelmesine neden olduğunu ifade etti. Ucuz olduğu için tercih edilen şekerin birçok hastalığa davetiye çıkardığına değinen Kankılıç, "Yağlı gıdalar midemizde 8 saat kalır. Böylece midemizi işgal etmiş olur. Onun için yediğimiz yağlı yemekleri en aza indireceğiz. Özellikle şeker konusu çok önemli. Vücudumuzdaki insülin, glikoza duyarlıdır. Fakat maalesef günümüzde merdiven altında, bilmediğimiz yerlerde üretilen şekerli maddeler, vücudumuza girdiğinde insülin mekanizmasını bozuyor. İnsülin bozulunca hem kilo, hem de metabolik sendrom meydana geliyor. Bu sendrom; yağ, tansiyon, şeker olarak; hızlıca kalp, kornea, böbrek problemlerini tetikleyebilir. Sağlığımızı tehdit edecek şekeri ucuz olduğu için tercih etmeyelim" diye konuştu.

Bayramda misafirlere ikram edilecek şeker ve çikolata tercihinde duyarlı davranılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Kankılıç, bayramda beslenme konusunda da dikkatli olunmasını isteyerek şu uyarılarda bulundu:

"Bayram günlerinde alacağımız gıdalar sulu gıdalar olmalıdır. Mercimek, yoğurt çorbaları ve benzer yiyecekler, yani midemizden kolay geçecek, midemizi yormayan gıdalar alalım. Midemizi şekerli gıdalarla doldurmayalım. Özellikle pankreasımızdaki insilün metabolizması, mısırdan yapılmış olan glikozlu şekerleri tanıyamıyor. Tanıyamadığı için daha çok insilün üretiyor. Daha çok insilün demek; şeker hastalığı, şişmanlık, metabolik sendrom, hipertansiyon, organlarımızın daha erken bozulması ve daha erken ölüm demektir. Ucuza aldığımız bazı gıdalar hayatımızla oynuyor. Rastgele veya genetiği ile oynanmış mısır şuruplarıyla yapılan gıdaların hiçbir yararı yoktur, aksine zararı vardır." (dha)