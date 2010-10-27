-BAYRAM PROVALARI BAŞKENTTE TRAFİĞİ AKSATTI ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Ankara'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen tören provaları nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatılması trafiği olumsuz yönde etkiledi. Tören provaları nedeniyle Hipodrom Caddesi, İstanbul Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve Konya-Samsun karayolunun bazı bölümleri tek yönlü olarak ulaşıma kapanırken, trafik akışının yönlendirildiği diğer yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Erken saatlerde işlerine gidebilmek için yola çıkan bir çok kişi de trafik yoğunluğu nedeniyle işlerine geç kaldı. Bu sırada işlerine geç kalan bazı vatandaşlar tepki gösterirken, saatlerce trafikte olanlar da sorunun çözülmesini istedi. -29 EKİM CUMA GÜNÜ TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR- Öte yandan 29 Ekim Cuma günü 08.30-14.00 saatleri arasında da AKM alanındaki kutlama törenleri dolayısıyla Hipodrom Caddesi'nin, İstanbul yolu-Yenimahalle Köprüsü ile Ulaştırma Kavşağı arasındaki bölümü ve Konya yolunun, Turgut Özal Bulvarı-Akköprü Kavşağı ile Konya yolu Çiftlik Kavşağı arasındaki bölümü çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı ile Ulaştırma Kavşağı arasındaki bölümünün Tandoğan istikameti ve Kazım Karabekir Caddesi'nin Ulaştırma Kavşağı ile İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı arasındaki bölümünün İstanbul Caddesi istikameti, tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak. 29 Ekim'de Anıtkabir'de yapılacak tören nedeniyle de saat 07.30'dan tören sonuna kadar Gençlik Caddesi Tandoğan Kavşağı'ndan geliş istikameti ile Akdeniz Caddesi Gençlik Caddesi'ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak. 29 Ekim Cuma günü İstanbul yolundan, Sıhhiye ve Ulus istikametine gidecek sürücülerin, Çiftlik Kavşağı-Silahtar Caddesi-Celal Bayar Bulvarı güzergahını, İstanbul yolundan, Kızılay istikametine gidecek sürücülerin, Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir yolu-İnönü Bulvarı güzergahını, İstanbul yolundan, Çankaya istikametine gidecek sürücülerin de Gimat Kavşağı-Anadolu bulvarı-Eskişehir yolu- Konya yolu- Çetin Emeç Bulvarı-Hoşdere Caddesi güzergahını kullanmaları gerekiyor. Samsun yolundan Konya yoluna gidecek sürücüler, Akköprü Kavşağı-İstanbul yolu, Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı-Eskişehir yolu güzergahını, Samsun yolundan, Eskişehir yoluna gidecek sürücülerin, Akköprü Kavşağı-İstanbul yolu-Gimat Kavşağı-Anadolu Bulvarı Eskişehir yolu güzergahını kullanabilecekler. Konya yolundan, Anıtkabir tarafına gidecek sürücülerin, Beşevler Kavşağı-Bahriye Üçok Caddesi-Degol Caddesi-Tandoğan Kavşağı güzergahını, Keçiören'den İstanbul yoluna gidecek sürücülerin, Fatih Caddesi-Etlik Caddesi-Halil Sezai Erkut Caddesi-İvedik Kavşağı-İstanbul yolu güzergahını, Keçiören'den şehir merkezi istikametine gidecek sürücülerin de Fatih Caddesi-İrfanBaşbuğ Caddesi-Ulus güzergahını kullanmaları gerekiyor.