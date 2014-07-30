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Yaşam

Bayram pikniğinde 'Cihad' çağrısı; 'mücahitleri koru ve atışlarını isabet ettir'

IŞİD’e yakınlığıyla bilinen bir derginin çağrısı ile yüzlerce kişi, bayramın ilk günü Ömerli’deki piknik alanda bir araya geldi

30 Temmuz 2014 11:50

Irak ve Suriye’deki şiddet eylemleriyle dikkat çeken IŞİD’e yakınlığıyla bilinen bir derginin çağrısı ve İslam Etütler Platformu’nun organizasyonuyla yüzlerce kişi, bayramın ilk günü Ömerli’deki piknik alanında bir araya gelerek "Cihad" üzerine dua etti.

Bayram namazının ardından kürsüye çıkan bir kişi cihad çağrısında bulundu: “İslama güç, para ve makam için tabi olanlar ilk fitnede saflardan dökülmüşlerdir. Din itaattir. Çocuğun ebeveynine, kadının kocasına, kocanın emirine, emirin resule, resulun de Allaha itaatidir. Nebi S.A.V. şöyle demiştir; ‘Allahın emrettiği beş şeyi ben size emrediyorum. İşitmek, itaat etmek, cihad etmek, hicret etmek ve cemaat olmak. İtaat etmek için bir emire ihtiyaç vardır. O emirin emriyle cihat edilir. Allahım, senin rızan için cihad eden hicret eden ve sabreden bütün mücahitlere yardım et, onları koru ve atışlarını isabet ettir.”  

 

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