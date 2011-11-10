Bayram Otel'in sahibi: Ben de otelde kalıyordum

T24

Aslan Bayram şunları söyledi:





'Ben de otelde kalıyordum'



'Otel ilk depremden sonra incelendi'







'Otel 1964 yılında yapıldı...'



Oteldeki kişi sayısıyla ilgili belirsizliği, "Otelde 27 kişi konaklıyordu ve deprem anında 12'si dışarıdaydı" bilgisiyle gideren Bayram, otelin 7.2'lik depremde hasar görüp görmediğiyle ilgili, "Otel sağlamdı ve ben de evim yerine orada kalıyordum" şeklinde konuştu.5.6'lık deprem Van merkezde 20'nin üzerinde binayı yıktı. Bunlar arasında yer alan Bayram Otel'in sahibi Aslan Bayram, açıklamalarda buludu.Bayram'ın verdiği rakamlara göre şu anda otelde konaklayanlardan 12'si enkaz altında."Otelde, çalışanlar hariç 27 kişi vardı. Çalışanlar deprem anında dışarıya çıkmışlar. Konaklayanlardan 12'si de dışarıdaydı. Yani otelde deprem anında 15 kişi vardı (Not: kurtarma ekipleri 3 kişiyi canlı çıkardı) Otelin altında bir tatlıcı dükkanı vardı ve orada kaç kişinin olduğunu bilmiyoruz."Otelin hasarlı olduğu yönündeki yorumlar sorulan Bayram, "Ben de otelde kalıyorum. Deprem anında odama çıkıyordum... 4. kattayken deprem oldu, üst kata fırladım ve kutuldum.Biz 7.2'lik depremin ardından bütün kolanlara tek tek baktık ve bir şey yoktu. Kendi evlerimizden korktuk, otelde yattık...4-5 tane mimar arkadaş geldi ve kolonlara baktı. İstanbul'dan gelen yetkin biri de aynı şekilde binayı inceledi ve otel sağlamdı. Bina güvenliydi, gerçekten korksam kendim yatmam orada" dedi.Otelin 1964 yılında yapıldığını ve o dönem Rusya'dan getirtilen kalın demirlerin kullanıldığını belirten Bayram, otelde kalanların kimlikleriyle ilgili bilgi sahibi olmadığını söyledi.