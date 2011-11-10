'Bayram Otel'in kolonlarında kaplama vardı, hasarı göremedik'

T24 -

Otel, 1970'li yıllarda İran Şahı Rıza Pehlevi ve 5'inci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay gibi çok sayıda devlet adamı ve siyasetçiyi ağırlamıştı.Van'ın en eski otellerinden Bayram Oteli, 1 milyon dolar hacama ile onarıldı. Van'ın en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi ile Soydan Kavşağı'nın kesiştiği noktada bulunan Bayram Oteli'nde bulunan 60 odanın 6'sı suit, 27'si iki kişilik, 27'si ise tek kişilikti.

Aslan Bayram şunları söyledi: "Otelde, çalışanlar hariç 27 kişi vardı. Çalışanlar deprem anında dışarıya çıkmışlar. Konaklayanlardan 12'si de dışarıdaydı. Yani otelde deprem anında 15 kişi vardı. Otelin altında bir tatlıcı dükkanı vardı ve orada kaç kişinin olduğunu bilmiyoruz."





'Ben de otelde kalıyordum'



Otelin hasarlı olduğu yönündeki yorumlar sorulan Bayram, "Ben de otelde kalıyorum. Deprem anında odama çıkıyordum.4. kattayken deprem oldu, üst kata fırladım ve kurtuldum. Biz 7.2'lik depremin ardından bütün kolanlara tek tek baktık ve bir şey yoktu. Kendi evlerimizden korktuk, otelde yattık...



4-5 tane mimar arkadaş geldi ve kolonlara baktı. İstanbul'dan gelen yetkin biri de aynı şekilde binayı inceledi ve otel sağlamdı. Bina güvenliydi, gerçekten korksam kendim yatmam orada" dedi.





Kandilli: Girmeyin demiştik



Kandilli Rasathanesi Doğan Kalafat 7.2 deprem Van’a 30 km uzaktaydı. Bu deprem Van’a çok yakın 10 km de yakın olduğu için etkilenmiş zemin ve bina kötüyse bu yıkımlara geçer. Yani kırılma noktası ve faylanmanın etkisi depremin hasarını artırdı. Bu deprem yeni bir deprem.Bu depremin de artçıları olacak. Hasarlı binalara girmemeli.





Otel 47 yıllık



Van'da 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli 47 yıllık bir maziye sahip. Otel geçen haziran ayında vefat eden Mehmet Sıddık Bayram'a ait ve oğlu Tevfik Bayram tarafından işletiliyor.



Otel, 1970'li yıllarda İran Şahı Rıza Pehlevi ve 5'inci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay gibi çok sayıda devlet adamı ve siyasetçiyi ağırlamıştı.



Van'ın en eski otellerinden Bayram Oteli, 1 milyon dolar hacama ile onarıldı. Van'ın en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi ile Soydan Kavşağı'nın kesiştiği noktada bulunan Bayram Oteli'nde bulunan 60 odanın 6'sı suit, 27'si iki kişilik, 27'si ise tek kişilikti.



120 kişilik otel geçen yıl onarımdan geçmişti. Tam 1 milyon dolar harcanarak yenilendi. Açılışını Vali Münir Karaloğlu yapmıştı.



Onarım sırasında güçlendirmeyle ilgili bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Bütçenin büyük kısmının iç ve dış dizayn için harcandığı iddia ediliyor.



Depremin ardından başka illerden bölgeye giden çok sayıda gazeteci bu otelde kalıyordu.





'Otelde kalan inşaat mühendisleri bina sağlam demişti'



Van’da yapacakları bir konut projesi için Adana’dan gelen ve 23 Ekim tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremi Van’daki Bayram Oteli’nde yaşayan inşaat mühendisleri, otelde birlikte kaldıkları gazetecilere sohbet sırasında, depremin ardından otelin kolonlarında incelemelerde bulunduklarını ve otelin bölgede en güvenilir binalardan biri olduğunu söylemişlerdi.



Ancak, 5.6 büyüklüğündeki depremle yerle bir olan otel, inşaat mühendislerinin incelemelerinin yüzeysel olduğunu ispatladı.



Merkez üssü Erciş olan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, Türk ve yabancı basın mensupları, İranlı yetkililer ve Vanlı vatandaşlar otelde konaklamıştı.





