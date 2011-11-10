Bayram Otel'in Erciş depreminden sonraki hali!

T24

1 milyon dolarlık onarımdan geçirilmiş





Otelde kalan inşaat mühendisleri bina sağlam demişti



Yıkılan Bayram Oteli’nin sahibi Aslan Bayram, 4. katında kaldığı otelden sağ çıkmayı başardı. Bayram, 4-5 mimar arkadaşının, 7.2’lik deprem sonrasında otelini kontrol ettiğini ve sorunla karşılaşmadıklarını anlattı. Bayram, “Biz hatta kendi evlerimizden korkuyorduk otelde yatıyorduk” diye konuştu. Ancak 7.2'lik depremden sonra çekilen görüntüler yıkımın göz göre göre olduğunu gösteriyor.Depremde yıkılan 5 katlı, 60 odalı Bayram Otelinin 47 yıl önce açıldığı ve geçen yıl 1 milyon dolar harcanarak onarımdan geçirildiği öğrenildi. 23 Ekim tarihinde meydana gelen 7.2 büyükyüğündeki depremin ardından otelde konaklayan inşaat mühendisleri binayı incelemiş ve gazetecilere otelin sağlam olduğunu söylemişlerdi.Cumhuriyet Caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinin kesiştiği noktada yer alan ve 1964 yılında temeli atılan Bayram Otel, kentin en eski çok katlı binaları arasında yer alıyordu. 2010 yılında 1 milyon dolar harcanarak yapılan ve 3 ay süren çalışma ile onarımdan geçirilen 5 katlı otelde 60 odanın bulunduğu bildirildiVan’da yapacakları bir konut projesi için Adana’dan gelen ve 23 Ekim tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremi Van’daki Bayram Oteli’nde yaşayan inşaat mühendisleri, otelde birlikte kaldıkları gazetecilere sohbet sırasında, depremin ardından otelin kolonlarında incelemelerde bulunduklarını ve otelin bölgede en güvenilir binalardan biri olduğunu söylemişlerdi. Ancak, 5.6 büyüklüğündeki depremle yerle bir olan otel, inşaat mühendislerinin incelemelerinin yüzeysel olduğunu ispatladı. Merkez üssü Erciş olan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, Türk ve yabancı basın mensupları, İranlı yetkililer ve Vanlı vatandaşlar otelde konaklamıştı.