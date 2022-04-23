Bayram öncesi çocuklar için alışverişte, sepetler yüzde 61 daha pahalıya doldu

Veli Ağbaba, TÜİK’in geçen yıl ve bu yıl için yayımladığı fiyatları inceledi.



geçen yıla göre fiyatların ortalama yüzde 61 arttığını, çocuklar için elbise almanın artık 'hayal' olduğunu ifade etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Ağbaba’nın çalışmasına göre, çocuk pantolonunda yüzde 79, iç çamaşırında yüzde 99, gömlekte yüzde 206, çorapta yüzde 313, çocuk elbisesinde yüzde 60, ayakkabıda yüzde 57 fiyat artışı yaşandı.



“Çocukların bayramlık sevincini de çaldılar” diyen Ağbaba, yüksek fiyatlarla ilgili, “Çocukları için yeni bir bayramlık kıyafet almak isteyen anne babalar için durum geçen seneden daha vahim. Devletin resmi verilerinde bile ortalama yüzde 61 artış görünmekle birlikte, gerçekte mağaza vitrinlerinde, pazarlarda olan rakamlar bundan çok daha yüksek. Giyim ürünlerinde geçen yıla göre fiyatlarda en az 2, 3 kat artış görülmektedir” dedi.



Okulların bu yıl ailelerin kıyafet alacak parası olmadığı için gösterileri iptal ettiğini açıklayan Ağbaba, şunları söyledi: 23 Nisan ve Şeker Bayramı için fiyat araştırması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı, TÜİK’in geçen yıl ve bu yıl için yayımladığı fiyatları inceledi. Birgün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, geçen yıla göre fiyatların ortalama yüzde 61 arttığını, çocuklar için elbise almanın artık 'hayal' olduğunu ifade etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Ağbaba’nın çalışmasına göre, çocuk pantolonunda yüzde 79, iç çamaşırında yüzde 99, gömlekte yüzde 206, çorapta yüzde 313, çocuk elbisesinde yüzde 60, ayakkabıda yüzde 57 fiyat artışı yaşandı.“Çocukların bayramlık sevincini de çaldılar” diyen Ağbaba, yüksek fiyatlarla ilgili, “Çocukları için yeni bir bayramlık kıyafet almak isteyen anne babalar için durum geçen seneden daha vahim. Devletin resmi verilerinde bile ortalama yüzde 61 artış görünmekle birlikte, gerçekte mağaza vitrinlerinde, pazarlarda olan rakamlar bundan çok daha yüksek. Giyim ürünlerinde geçen yıla göre fiyatlarda en az 2, 3 kat artış görülmektedir” dedi.Okulların bu yıl ailelerin kıyafet alacak parası olmadığı için gösterileri iptal ettiğini açıklayan Ağbaba, şunları söyledi:

“Bu sene çocuklar için bir hafta arayla iki bayram var. Hem Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, hem de Ramazan Bayramı. Çocukların bayram sevinci elinden alınıyor. Aileler, 23 Nisan’da bile çocuklarını dışarı çıkarmaya korkar oldular. Yol parası, yemek parası, kıyafet parası milyonlarca aile bunları karşılayabilecek durumda değil. Anne, babaların çocuklarına söyleyecek sözü, yüzüne bakacak hali kalmadı. Bu ayıp ve vebal AKP’ye yeter.”