Bayram öncesi benzine 1 lira 33 kuruş zam!

Benzinin litresine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 33 kuruş zam geldi.

Böylece Ramazan Bayramı öncesi, benzinin litresi İstanbul'da 20,33 liraya yükselecek. Ankara'da 20,44 lira, İzmir'de ise 20,45 lira olacak.

Diğer yandan motorin fiyatlarında herhangi bir hareketlilik beklenmiyor. Motorinin litresi İstanbul’da 22,01 lira, Ankara ve İzmir’de 22,11 liraya satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.