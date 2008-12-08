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Yaşam

Bayram namazında cinayet

Bayram namazında cami kana bulandı. Seyfullah Bakan ve yeğeni aralarında husumet bulunan S.M. tarafından vuruldu.

08 Aralık 2008 02:00

Sakarya'da aralarında husumet bulunan kişiyi bayram namazı kılmak için geldiği camide bacağından tabancayla yaralayan zanlı, kendisini yakalamak için peşinden koşan yaralının yeğenini de öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kumbaşı köyündeki Semerciler Camisi'ne bayram namazını kılmak için gelen Seyfullah Bakan (43) aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.M (40) tarafından sağ bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

Daha sonra camiden kaçan S.M. kendisini yakalamak için peşinden koşan Bakan'ın yeğeni Ali Bakan'ı (32) tabancayla öldürdü. Kumbaşı Muhtarı Abdurrahim Bakan, zanlının, oğlunu camide bacağından vurduğunu ve torununu da öldürdüğünü kaydetti.

Bayram namazı kılmak için camiye geldiklerini ifade eden Bakan, ''Oğlum, vuran kişiyle konuşmuyordu. Aralarında ne olduğunu bilmiyorum. Oğlumun durumu iyi, ama kızımın oğlu öldü. Namazda ön sıradaydım. Silah sesini duydum, arkamı döndüğümde oğlum vurulmuştu. Çok üzgünüz'' diye konuştu.

Yetkililer, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

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