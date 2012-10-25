T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayram namazı sonrası kafasını kestiler

Temizlik yaptığı camide kafası kesilmiş halde bulundu

25 Ekim 2012 16:06

Mersin’de, bir kişi gönüllü olarak  temizlik yaptığı camide, bayram namazı sonrası kafası kesilmiş halde bulundu.

Mevlana Mahallesi’ndeki Nur Camisi’nde gönüllü olarak temizlik yapan Abdulhalim Özkan (48), bayram namazını kıldıktan sonra kafası kesilmiş halde bulundu. Cemaatle beraber namaz kıldıktan sonra boşalan camiiyi temizlemek için kalan Özkan'ın cesedini daha  sonraya  camiye gelen bir vatandaş buldu.

Olayla ilgili açıklama yapan caminin imamı Hasan Ayten Özkan'ın kendisine ”Siz gidin. Ben camiyi temizler, kontrol eder, öyle çıkarım” dediğini söyledi.

Ayten, Özkan’ın kendi halinde kimsesiz bir kişi olduğunu belirterek, ”Bu kardeşimizin insanlara faydası olur, zararı olmazdı. Biz de çok şaşırdık. Abdulhalim’den kim ne ister? anlamadık” dedi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özkan’ın cesedi, Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından çevik kuvvet ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik  önlemi aldı. Fail veya faillerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ETİKETLER

Abdulhalim ÖzkanMersinmevlana mahallesinur camibayramhasan aytenmersin devlet hastanesi

İlgili Haberler

Kurban Bayram’ında hava nasıl olacak?

Sıcaklıkların bayram süresince ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24