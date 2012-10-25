Bayram namazı sonrası kafasını kestiler

Mersin’de, bir kişi gönüllü olarak temizlik yaptığı camide, bayram namazı sonrası kafası kesilmiş halde bulundu.

Mevlana Mahallesi’ndeki Nur Camisi’nde gönüllü olarak temizlik yapan Abdulhalim Özkan (48), bayram namazını kıldıktan sonra kafası kesilmiş halde bulundu. Cemaatle beraber namaz kıldıktan sonra boşalan camiiyi temizlemek için kalan Özkan'ın cesedini daha sonraya camiye gelen bir vatandaş buldu.

Olayla ilgili açıklama yapan caminin imamı Hasan Ayten Özkan'ın kendisine ”Siz gidin. Ben camiyi temizler, kontrol eder, öyle çıkarım” dediğini söyledi.

Ayten, Özkan’ın kendi halinde kimsesiz bir kişi olduğunu belirterek, ”Bu kardeşimizin insanlara faydası olur, zararı olmazdı. Biz de çok şaşırdık. Abdulhalim’den kim ne ister? anlamadık” dedi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özkan’ın cesedi, Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından çevik kuvvet ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Fail veya faillerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.