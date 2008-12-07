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Yaşam

Bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı, Ankara'da 07.43'te, İstanbul'da 08.02'de, Hakkari'de ise 06.51'de kılınacak.

07 Aralık 2008 02:00

Kurban Bayramı namazı, Ankara'da 07.43'te, İstanbul'da 08.02'de, İzmir'de 08.00'de, Edirne'de 08.14'te Hakkari'de ise 06.51'de kılınacak. 

Diyanet İşleri Başkanlığından aldığı bilgiye göre illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 07.23, Adıyaman: 07.13, Afyon: 07.48, Ağrı: 07.01,  Aksaray: 07.32, Amasya: 07.33, Ankara: 07.43, Antalya: 07.41, Ardahan: 07.08, Artvin: 07.12, Aydın: 07.55, Balıkesir: 08.02, Bartın: 07.51, Batman: 07.03, Bayburt: 07.14, Bilecik: 07.55, Bingöl: 07.08, Bitlis: 07.00, Bolu: 07.51, Burdur: 07.45, Bursa: 07.59, Çanakkale: 08.09, Çankırı: 07.42, Çorum: 07.36, Denizli: 07.50, Diyarbakır: 07.06, Düzce: 07.53, Edirne: 08.14, Elazığ: 07.13, Erzincan: 07.15, Erzurum: 07.09, Eskişehir: 07.51, Gaziantep: 07.15, Giresun: 07.24, Gümüşhane: 07.18, Hakkari: 06.51, Hatay: 07.17, Isparta: 07.44, Mersin: 07.25, Iğdır: 06.58, İstanbul: 08.02, İzmir: 08.00, Karabük: 07.48, Karaman: 07.32, Kars: 07.05, Kastamonu: 07.44, Kayseri: 07.28, Kırıkkale: 07.40,
Kırklareli: 08.12, Kırşehir: 07.35, Kilis: 07.14, Kocaeli: 07.58, Konya: 07.37, Kütahya: 07.52, Malatya: 07.15, Manisa: 07.59, Kahramanmaraş: 07.18, Mardin: 07.02, Muğla: 07.51, Muş: 07.04, Nevşehir: 07.30, Niğde: 07.28, Ordu: 07.27, Osmaniye: 07.19, Rize: 07.16, Sakarya: 07.56, Samsun: 07.34, Siirt: 06.59, Sinop: 07.42, Sivas: 07.25, Şırnak: 06.56, Tekirdağ: 08.08, Tokat: 07.29, Trabzon: 07.19, Tunceli: 07.13, Şanlıurfa: 07.09, Uşak: 07.52, Van: 06.55, Yalova: 08.00, Yozgat: 07.34, Zonguldak: 07.53."

Yurtdışında namaz saatleri 

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı saat 07.24'te kılınacak. Türk cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerindeki bazı merkezlerde bayram namazı şu saatlerde (yerel saatler) kılınacak:
 
"Bakü: 08.36, Nahcivan: 08.50, Bişkek: 08.07, Taşkent: 08.22, Duşambe: 08.14, Batum: 09.14, Almatı: 09.00, Aşkabat: 08.53, Tiran: 07.40, Atina: 08.12, Dedeağaç: 08.14, Tiflis: 09.02, Gümülcine: 08.17, İskeçe: 08.19, Selanik: 08.25, Saraybosna: 07.56, Mostar: 07.56, Sofya: 08.32, Üsküp: 07.36, Bükreş: 08.28, Köstence: 08.17, Belgrad: 07.52, Priştina: 07.40, Manastır: 07.33"
.
Avrupa kentlerinden bazılarının bayram namazı saatleri de (yerel saatler) şöyle:

"Amsterdam 09.38, Brüksel 09.30, Helsinki 10.49, Viyana  08.26, Zürih 08.53, Paris 09.26, Strasbourg 09.03, Stockholm 10.01, Londra 08.52, Berlin 09.06, Dortmund 09.22, Dusseldorf 09.23, Frankfurt' 09.08, Hamburg' 09.27, Köln 09.20, Stuttgart 08.58'"

Bayram namazı, Washington'da 07.58, New York'ta 07.53, Atlanta'da 08.11, Boston'da 07.48, Chicago'da 07.52, Detroit'te 08.36, Los Angeles'ta 07.27, Miami'de 07.33, Montreal'de 08.12, Toronto'da 08.26, Canberra'da 06.23, Sydney'de  06.18, Melbourne'de 06.34, Tokyo'da ise 07.20'de kılınacak. 

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