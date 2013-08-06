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Yaşam

Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı'nda namaz saatlerini açıkladı

06 Ağustos 2013 15:24

Bayram namazı Ankara'da 06.36, İstanbul'da 06.50, İzmir'de 07.01, Iğdır'da 05.51'de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.30, Adıyaman: 06.18, Afyonkarahisar: 06.47, Ağrı: 05.55, Aksaray: 06.34, Amasya: 06.23, Ankara: 06.36, Antalya: 06.49, Ardahan: 05.55, Artvin: 05.58, Aydın: 06.59, Balıkesir: 06.56, Bartın: 06.35, Batman: 06.06, Bayburt: 06.06, Bilecik: 06.47, Bingöl: 06.07, Bitlis: 06.01, Bolu: 06.40, Burdur: 06.50, Bursa: 06.51, Çanakkale:7.01, Çankırı: 06.32, Çorum: 06.26, Denizli: 06.54, Diyarbakır: 06.09, Düzce: 06.41, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.12, Erzincan: 06.10, Erzurum: 06.02, Eskişehir: 06.45, Gaziantep: 06.22, Giresun: 06.12, Gümüşhane: 06.08, Hakkari: 05.56, Hatay: 06.28, Iğdır: 5.51, Isparta: 06.48, İstanbul: 06.50, İzmir: 7.01, Kahramanmaraş: 06.23, Karabük: 06.35, Karaman: 06.39, Kars: 05.54, Kastamonu: 06.30, Kayseri: 06.27, Kilis: 06.24, Kırıkkale: 06.33, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.32, Kocaeli: 06.46, Konya: 06.40, Kütahya: 06.48, Malatya: 06.16, Manisa: 07.00, Mardin: 06.08, Mersin: 06.34, Muğla: 06.58, Muş: 06.03, Nevşehir: 06.30, Niğde: 06.32, Ordu: 06.14, Osmaniye: 06.27, Rize: 06.03, Sakarya: 06.44, Samsun: 06.20, Siirt: 06.03, Sinop: 06.23, Sivas: 06.19, Şanlıurfa: 06.16, Şırnak: 06.01, Tekirdağ: 06.56, Tokat: 06.20, Trabzon: 06.07, Tunceli: 06.10, Uşak: 06.52, Van: 05.56, Yalova: 06.49, Yozgat: 06.28, Zonguldak: 06.38"

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise bayram namazı 06.40'de kılınacak.

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