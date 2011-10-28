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Politika

Bayram kutlamalarının iptali Resmi Gazete'de ANKARA (A.A)

28 Ekim 2011 11:42

-Bayram kutlamalarının iptali Resmi Gazete'de ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Van depremi nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri çerçevesinde tören geçişi, resepsiyon gibi kutlama faaliyetlerinin yapılmamasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.  Genelgede, 23 Ekim 2011'de Van ili ve çevresinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerinin sadece çelenk koyma ve tebrikleri kabul törenleri şeklinde icra edilmesinin; tören geçişi, resepsiyon gibi diğer kutlama faaliyetlerinin yapılmamasının uygun görüldüğü kaydedildi.

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