Bayram kredileri yarışıyor

Bayramda nakit sıkışıklığı yaşamak istemeyenlere bankalardan bayram kredileri geliyor.



Ramazan Bayramı'na az bir süre kala, bankalar cazip koşullarda, bayramda nakit sıkışıklığına düşmek istemeyenlere birbirinden çeşitli kredi imkanlarını sunuyor.



Düşen faiz ortamında bankalar kredi kullandırmak için adeta birbirleriyle yarışıyor.



"Masraflı, masrafsız, açık büfe, çiçek gibi'' şeklinde isimlendirilen birçok bankanın bayrama özel düzenlediği bayram kredi kampanyaları şöyle:



Garanti Bankası 5 çeşit paketinin sunulduğu 'Açık Büfe Kredi' kampanyasını başlattı.



Müşteriler kampanya kapsamında yüzde 0,59 faizli ve 159 lira masraflı düşük faizli kredi, yüzde 1,59 faizli masrafsız kredi, sıfır faizli kredi, bonus hediyeli kredi ve taksit hediyeli kredi paketlerinden faydalanabilecek.



Yapı Kredi, ramazan bayramında müşterilerinin karşısına ''Faizsiz Kredi'', ''Masrafsız Kredi'' ve ''Çiçek Gibi Kredi''adı altında üç değişik bayram kredisiyle çıkıyor.



Faizsiz kredi, maksimum 5 bin lira için ve 12 aylık vadede kullanılabiliyor. Faizsiz kredide faiz ödemeden, peşin komisyon ile yararlanılabiliyor.



10 bin lira ve 24 ay vade sınırı olan Masrafsız Kredi de bir masraf veya komisyon ödemeden, sadece faiz ödeyerek kullanılabiliyor.



Faizleri aylık yüzde 0,64'den başlayan tutar ve vadeye göre farklı komisyon oranları ve masraf uygulanan ve üst tutar sınırı 20 milyon lira olan ''Çiçek Gibi Kredi'' vade sınırı 36 ay olarak belirlendi.



Şekerbank'ın bayram kredisinde, banka maksimum 5 bin lira kredi için 3-12 ay vadede yüzde 0,79, 13-60 ay vadede yüzde 1,24 oranında faiz uygulayacak.



Bayram kredisinde 10 bin liraya kadar olan miktarın faiz oranını 3-12 ay vade için yüzde 0,99, 13-60 ay vade için yüzde 1,29 olarak belirleyen banka, en fazla 25 bin lira krediye ise 3-12 ay vade için yüzde 1,09, 13-60 ay vade için de yüzde 1,34 oranında faiz uygulayacak.



HSBC Bank, ''İsteyene masrafsız'', ''İsteyene faizsiz'' bayram kredisi kampanyası başlattı.



Kampanya kapsamında, müşteriler, 5 bin liraya kadar peşin komisyonla ''faizsiz'' veya ''avantajlı'' faiz oranlarıyla masrafsız kredi fırsatından faydalanabilecek.



Masrafsız bayram kredisini tercih eden müşterilerin, 36 aya varan vade seçenekleri ile aylık yüzde 1,49 faiz oranıyla 5 bin liraya kadar bayram kredisi kullanabilecek.



Bununla birlikte, belirli bir komisyon karşılığında faizsiz kredi kullanmak isteyen müşteriler de 5 bin liraya kadar 12 ay vadede yüzde sıfır faizle bayram kredisinden yararlanabilecek.



Kampanya kapsamında peşin komisyon ödeyen müşteriler için 12 ayın üzerinde, 13-24 ay vadede yüzde 0,79 ve 25-36 ay vadelerde de yüzde 0,99 faiz oranları uygulanacak.



Citibank, 0,99'dan başlayan faiz oranları ile bayram dönemine özel kredi paketi sunuyor.Citibank'tan kredi kullanmak isteyenler, maksimum kredi tutarı 3 bin lira olan kredilerden yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları, 99 lira masraf ve 12 ay vade ile yararlanabilecek.



Anadolubank, ''Bayram Ettiren Kredi'' paketinde ise tutarı ne olursa olsun 90 lira sabit komisyonlu, yüzde 1,49 sabit faizli ve 36 aya kadar vade seçenekli kredi sunuyor.



İş Bankası, geleneksel hale getirdiği bayram kredisiyle aylık yüzde 0,65 faiz oranı ya da peşin komisyon ödeyerek faizsiz 5 bin liraya kadar, 10 ay vadeli ''bayram kredisi'' veriyor.



Ayrıca bankadan, 10 bin TL limit ve 36 ayı bulan vadelerle, yüzde 1,25'lik özel faiz oranlı kredi kullanma imkanı da var.



Vakıfbank geleneksel bayram kredisini bu yılda uygulamaya koydu. Bayram kredisi kapsamında banka 3-10 ay vade aralığında 5 bin liraya kadar kredi kullandırıyor.



Vakıfbank'tan kredi kullanmak isteyenler, 399 lira BSMV dosya, istihbarat ve haberleşme ücreti ödeyerek 0 faiz oranı ile ya da 199 lira BSMV dosya, istihbarat ve haberleşme ücreti ödeyerek de yüzde 0,63 faiz oranı ile 5 bin liraya kadar iki farklı seçenekten birini seçerek kredi kullanabilecek.

