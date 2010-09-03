-BAYRAM İÇİN ''ÜZÜM TOZLU FINDIK'' ŞEKERİ DENİZLİ (A.A) - 03.08.2010 - Denizli'de bir gıda üreticisi, Karadeniz'in enerji deposu fındığı, üzümlerin çekirdeklerinin öğütülmesi ile elde edilen tozla kaplayarak ''üzüm tozlu fındık'' şekeri üretti. Bayrama günler kala vatandaşlara farklı bir tat sunmak isteyen Gıdacı Mehmet Ötki, yaptığı çalışmalar sonucu fındığı, üzüm tozuyla kaplayıp yeni bir şeker üretti. Deneme üretimleri tamamlanan ve patenti alınan ürün, Denizli'den tüm dünyaya pazarlanacak. Ötki, Denizli'nin bağlarında üretilen üzümlerin çekirdeklerini öğüterek tozlarının karışımından fındığın dışına kapladıklarını ve bayrama günler kala yeni bir şeker türü ortaya çıkardıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda üzüm çekirdeklerinin çöpe gittiğini belirten Ötki, artık üzüm çekirdeğinden üretilen ürünlerle üzümün çekirdeğinin de para getirir hale geldiğini bildirdi. Üzüm çekirdeği tozundan sağlıklı gıdalar üretilmesi için üniversiteyle işbirliği halinde olduklarını vurgulayan Ötki, ''En son olarak kuruyemiş sanayisinde 1 yıllık Ar-Ge çalışmasının neticesinde fındık ve leblebi ile buluşturduk. Bu ürünlerimizi Türkiye içinde ve dışında tanıtacağız. Doğal katkılı ve sağlıklı ürünler üretilmesini sağlayacağız. Yeni çalışmamız çikolata ile olacak. Gıda sektöründe çalışan işadamlarıyla biz Denizli'nin üzümünü dünyaya duyurmak istiyoruz'' dedi.