Bayram için ülkesine giden 6 bin 715 Suriyeli dönmedi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden, Kurban Bayramı\'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyeliler\'den 6 bin 715’i Türkiye’ye dönmedi.

Kilis Valiliği\'nin izniyle 53 bin 798 Suriyeli, 15-30 Ağustos tarihlerinde, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin bazı kentlerine gitti. Kurban Bayram için memleketleri Suriye’nin çeşitli şehirlerine, yakınlarını ziyarete giden 53 bin 798 Suriyeli\'nin dönüşü, 5 Eylül- 15 Ekim tarihlerinde tamamlandı. Bayramı ülkesinde geçiren Suriyeliler\'den 47 bin 83\'ü Türkiye\'ye dönerken, 6 bin 715\'i ise Türkiye’ye gelmedi.



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