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Bayram için ülkelerine giden Suriyeli sayısı 20 bini aştı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen Suriyeli sığınmacıların sayısı 20 bini aştı

31 Mayıs 2018 13:28

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - RAMAZAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçen Suriyeli sığınmacıların sayısı 20 bini aştı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler için Kilis Valiliği\'nce bu yıl ilk kez internet üzerinden randevu sistemi oluşturuldu. Suriyeliler, randevu sistemine kayıt yaptırarak, kendileri için belirlenen günde, Öncüpınar Sınır Kapısı\'na gelmeye devam ediyor. Sınır kapısında işlemleri tamamlanan Suriyelilerin geçişine izin veriliyor. Aşıları eksik olan 0- 15 yaşlarındaki çocuklarının da aşılandığı Suriyelilerin geçişi nedeniyle sınır hattında yoğunluk yaşandı. İnternet üzerinden randevu sistemine başvuru yapan 74 bin Suriyeli\'den 20 bini aşkınının sınır kapısından geçiş yaptığı belirtildi.

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