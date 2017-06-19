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Yaşam

Bayram için otobüs biletleri tükendi

Ramazan Bayramı ve yaz tatil için seyahatler başladı, otobüs biletleri tükendi

19 Haziran 2017 13:22

Ramazan Bayramı ve yaz tatil için seyahatler başladı, otobüs biletleri tükendi.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, okulların kapanmasının ramazana denk geldiğini belirterek, tatil hareketliliğin Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün itibarıyla başladığını söyledi.

Bu hareketliliğin, 3 Temmuz'da sona ermesini beklediklerini anlatan Yıldırım, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan yaklaşık 15 günlük sürede 13 milyon yolcunun taşınacağını dile getirdi. Yıldırım, "Otobüslerimiz 260 bin sefer yapacak ve 600 milyon liralık bilet satılacak. Biletler büyük ölçüde tükendi." diye konuştu.

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