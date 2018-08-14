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Bayram için köyüne gelen kadın ölü bulundu, eşi gözaltında (2)

EŞİ TUTUKLANDI Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ölü bulunan Cemile Uygur'un gözaltına alınan eşi Rıza Uygur, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi

14 Ağustos 2018 01:28

EŞİ TUTUKLANDI
Adıyaman\'ın Gerger ilçesinde ölü bulunan Cemile Uygur\'un gözaltına alınan eşi Rıza Uygur, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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