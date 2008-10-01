Bayram hediyesini bu pozisyonlar yaktı

Maçın özet görüntüleri için tıklayın

>>> Fenerbahçe: 0 - Dinamo Kiev: 0



Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Mahmut Uslu, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev karşılaşmasını kazanarak taraftarlarına bayram hediyesi vermek istediklerini, ancak bunu başaramadıklarını söyledi.Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, takımın iyi mücadele ettiğini belirten Mahmut Uslu, "Taraftarımıza bayram hediyesi vermek istiyorduk ama yapamadık. Dünyanın sonu değil. Geçen sene evimizdeki tüm maçları kazanmıştık. Şimdi 2 maç daha var evimizde. İnşallah başarılı olacağız, herhangi bir problem yok. Şimdi önümüzdeki Arsenal maçına bakacağız. Fenerbahçeliler bugün üzüntü içinde olabilirler ama bu bir lig maçıydı. Düzeleceğiz" dedi.Maç sonunda kimi taraftarların yönetime tepki göstermesini, "30-40 bin kişinin içinde 50 kişi böyle şeyler yapabilir" diyerek yorumlayan Uslu, teknik direktörleri Luis Aragones ile hiçbir sorunları olmadığını ve hocalarının 2 yıl sözleşmesinin bulunduğunu sürekli yinelemelerine karşın farklı yorumların yapılmaya devam ettiğinden yakındı.Geçirdiği sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Edu, henüz tam olarak hazır olmadığını belirtirken, Fenerbahçe taraftarlarının da kendilerine inanmasını istedi.Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde özellikle evlerinde yaptıkları maçları kazanmaları gerektiğini bildiğini anlatan Edu, "Nasıl burada Dinamo Kiev puan aldıysa, biz de deplasmanda puanlar alabiliriz. Kazanamadığımız için üzgünüz. Panik yapmaya gerek yok. Kazanmamız gerekiyordu ama olmadı. Şimdi 4 maçımız daha var. Galibiyetler alacak kapasitemiz var. Daha önce bunu kanıtladık. Kendimizi kaybedecek, başımızı öne eğecek bir durum yok. Fenerbahçe güçlüdür ve takımımıza güveniyorum" dedi.Öte yandan Brezilyalı yıldız Roberto Carlos ise maçın özellikle ikinci yarısında başarılı bir futbol ortaya koyduklarını savunharak, "Şampiyonlar Ligi'nde uzun süredir bu kadar defansif oynayan bir ekip görmemiştim. Bizim de hala düzeltmemiz gereken şeyler var. Herşey bizim elimizde. Herşey zamanla düzelecek. İnsanlar biraz daha sabır gösterirse, güzel şeyler yaşatacağız" diye konuştu.Dinamo Kiev karşısında ellerinden geldiğince iyi mücadele etmeye çalıştıklarını vurgulayan Emre Belözoğlu ise şunları kaydetti:"Ligde de istemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Daha moralli olmak isterdik. Bu durum takım üzerinde baskı yaratıyor. Herkes daha fazla şey yapmak isterken tam faydalı yapamıyoruz bazı şeyleri. Talihsiz birkaç pozisyon kaçırdık. Gol olsaydı oyun kırılabilirdi. Gol bulamadık. İyi bir mücadele vardı sahada bizim adımıza. İyi şeyler yavaş yavaş gelecek. Bazı şeyler yeni oturuyor. Bizim de şapkamızı önümüze koymamız lazım, daha iyi şeyler yapabilmek adına. Maç kaybedince, puan kaybedince biz de çok üzülüyoruz. Beraberlik bizim için mutluluk verici değildi. Rakip daha çok sevindi. Olumsuz bir tablo çizmek istemiyorum. İyi bir takımız. Bazı şeylere henüz yeni başlıyoruz."