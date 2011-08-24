T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bayram havasında hem güneş, hem yağmur

Bayram tatiline mevsim normallerindeki sıcaklıklarla girilecek. Ege ve Akdeniz sahilleri, tatilcileri güneşle karşılayacak.

24 Ağustos 2011 03:00

T24 - Bayram tatiline mevsim normallerindeki sıcaklıklarla girilecek. Ege ve Akdeniz sahilleri, tatilcileri güneşle karşılayacak. Karadeniz'de ise bulutlu ve yağışlı hava görülecek.
 


Bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkmasıyla tatil yörelerinde doluluk yaşanıyor. Peki bayram havası nasıl olacak?


Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinde seyredecek.


Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin-Hopa'da aralıklarla sağanak yağış geçişleri görülecek. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak.


Hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.



Karadeniz'de yağış


Sıcaklıklar, tatilin başlangıcı olan hafta sonu da mevsim normallerinde olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun doğusu gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.


Bulutlu ve yağışlı havasıyla Karadeniz, sıcaklardan bunalanlara serin bir alternatif olacak.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24