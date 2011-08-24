Bayram havasında hem güneş, hem yağmur

T24 - Bayram tatiline mevsim normallerindeki sıcaklıklarla girilecek. Ege ve Akdeniz sahilleri, tatilcileri güneşle karşılayacak. Karadeniz'de ise bulutlu ve yağışlı hava görülecek.







Bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkmasıyla tatil yörelerinde doluluk yaşanıyor. Peki bayram havası nasıl olacak?



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinde seyredecek.



Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin-Hopa'da aralıklarla sağanak yağış geçişleri görülecek. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak.



Hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Karadeniz'de yağış



Sıcaklıklar, tatilin başlangıcı olan hafta sonu da mevsim normallerinde olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun doğusu gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.



Bulutlu ve yağışlı havasıyla Karadeniz, sıcaklardan bunalanlara serin bir alternatif olacak.