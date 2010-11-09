-BAYRAM HARCAMALARINA DİKKAT BURSA (A.A) - 09.11.2010- Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, bayram harcamalarında kredi kartıyla alışverişte artış yaşandığını belirterek, ''2009 yılında takside bağlanmış tüketicinin kredi kartı borcu 18 milyar liradır. Bu yılın ilk 10 ayında bu sınır aşılmıştır'' dedi. Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarları, çarşı ve pazarlarda yoğunluk giderek artıyor. Birçok kişi bütçesine uygun kurbanlık almanın telaşını yaşarken, bir yandan da bayramlık giysi ve tatlı için arayışlarını sürdürüyor. Bu dönemde artan harcamalar konusunda tüketici dernekleri vatandaşları uyarıyor. Yılmaz, bayramın yaklaştığı günlerin, ihtiyaçların daha fazla farkına varıldığı ya da daha çok kalemlerde alışverişin göze alındığı özel günler olduğunu söyledi. Bu nedenle kıt kaynaklarla, daha çok borca girmeden bu günleri mutlu geçirmek için, ihtiyaçların mutlaka bir plan dahilinde giderilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, plansız yapılan alışverişlerin aile bütçelerini zora sokabileceğini anlattı. Bayram öncesi günlerde alışveriş yerlerinin genellikle yoğun olduğunu dile getiren Yılmaz, ''Bu nedenle daha sakin saatler seçilmeli ve yapılan alışveriş karşılığında mutlaka fatura-fiş alınmalıdır. Fatura ve fiş aynı zamanda hak arama yolunda kullanılan bir belgedir. Buna mutlaka dikkat edilmesi gerekir'' dedi. Yılmaz, alışverişte ucuz ve kanserojen tehlikesi riski bulunan giysilere dikkat edilmesini isteyerek, özellikle kredi kartı harcamalarında ise daha özenli hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekti. Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan da dahil birçok ihtiyacın alınmasında kredi kartı kullanılacağını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: ''Bayram harcamalarında kredi kartıyla alışverişte artış yaşanmaktadır. 2009 yılında takside bağlanmış tüketicinin kredi kartı borcu 18 milyar liradır. Bu yılın ilk 10 ayında bu sınır aşılmıştır. Tüketici hayata kredi kartıyla tutunmaktadır. Ancak tüketicilerimizi yarın daha fazla üzülmesinler diye şimdiden uyarmak istiyorum. Bankada bedelini karşılayacak paranız yoksa kredi kartıyla kesinlikle kurban almaya kalkmayın. Kredi kartı akti ve gecikme faizleri yüksek olduğundan kurban daha pahalıya mal olur. Eğer 'asgari ödeme ile bu işin altından kalkarım' diyorsanız bu yöntem daha pahalı ve riskli bir yoldur. Ayrıca asgari ödeme bir ödeme biçimi değil, bir borç erteleme yöntemidir ve borcu kartopu gibi büyütür. Planlanmayan ve karşılığı olmayan alışverişleriniz için asla kredi kartına sarılmayın. Bayram öncesi ihtiyaçların planlanması tüketicinin yararınadır. Gereksiz alışverişlerle kredi kartı borcunuzu şişirmeyin, hayatınızı zehir etmeyin.''