Bayram dönüşü İstanbul trafiğini felç etti

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla memleketlerine ve tatil beldelerine akın eden vatandaşların dönüşü sürüyor. Bayram tatilinin son gününde de TEM otoyolu Kocaeli kesiminin bazı noktalarında sürücüler, dur- kalk ilerlemek zorunda kalıyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için İstanbul'dan çıkan tatilcilerin dönüş yolundaki çilesi son günde de devam ediyor. TEM Kocaeli kesiminin bazı noktalarında sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk başladı. Araçlar, özellikle Bekirdere Rampası'nda dur kalk şeklinde ilerliyor. Özellikle Kartepe ilçesinden İzmit Batı Kavşağı'na kadar yolda rampa, tünel ve viyadüklerin olması sebebiyle bu mevkilerde kuyruk oluşuyor. Belirli noktalarda önlem alan trafikekipleri de aksaklıklara müdahale için hazır bekliyor. Trafik ekipleri son gün olmasına rağmen bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun, ilerleyen saatlere kadar devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Yarın okulların açılacak olması da mevcut yoğunluğa eklenince dönüş yolculuğu çileye dönüştü.

TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ile feribot iskelelerinde dün öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artmaya başladı. TEM Otoyolu Kocaeli kesiminin bazı noktalarında sürücüler, dur kalk ilerlemek zorunda kaldı. Bekirdere Rampası'na kadar 3 şerit olan yol 2 şeride düşünce araçlar en fazla 10-15 kilometre hızla ilerleyebildi. Trafik çok ağır ilerledi. D-100 Karayolu'nun İzmit kent içi geçişinde de yoğunluk yaşandı. Buna Bursa yönünden gelen araçlar da eklenince TEM'deki yoğunluk daha da arttı. Özellikle Kartepe ilçesinden İzmit Batı Kavşağı'na kadar yolun zaman zaman 3 şeritten 2 şeride düşmesi, rampa, tünel ve viyadüklerin olması sebebiyle, sürücüler bu mevkilerde uzun kuyruk oluşturdu. Akdeniz ve Ege'den İstanbul'a gelen araçlar da Bursa Karacabey'den itibaren trafiğe yakalandı. Belirli noktalarda konuşlanan trafik ekipleri de olası aksaklıklara müdahale etmek için hazır bekledi. Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalar ise trafiğin durmasına sebep oldu. Diğer yandan tatile gidenlerin büyük çoğunluğu dönüş tarihini 27 Eylül olarak planlayınca, deniz, kara ve havayolu ulaşımındaki tüm biletler tükendi. Trafiğe yakalanmamak için erken dönüşe geçtiklerini belirten bazı sürücüler, buna rağmen trafiğe yakalanmaktan yakındı. Sakarya'dan yol çıkan Esat İnan, “Umarım Kocaeli'nden İstanbul'a 4-5 saatte varırız.” dedi.

Otobüsler, İstanbul Otogarı'na giremedi

Saatlerce direksiyon sallayan otobüs şoförleri ise ikinci bir çileyi İstanbul Otogarı'nın girişinde yaşadı. Otobüsler saatlerce otogara giremedi. Yasak olmasına rağmen otobüs sürücüleri, yolcuları yol ortasında indirmek zorunda kaldı. Otobüsten bavullarını alan yolcular, otogara yürüyerek gitti. Vatandaşlar ve otobüs şoförleri her bayram dönüşü aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirterek isyan etti. Muğla Fethiye'den İstanbul'a 16 saatte geldiklerini ve 2 saattir de otogara giremediğini ifade eden otobüs şoförü Samih Karslıoğlu, “Sıkıntı, otogarın sisteminden kaynaklanıyor. Yolcularımız rezil oldular.” şeklinde tepki gösterdi.