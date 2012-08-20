Bayram dönüşü için TEM'de yeni önlem

Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Ramazan bayramı dönüşünde İstanbul yönüne oluşacak trafik yoğunluğuna karşı çeşitli önlemler aldıklarını belirterek, ''Önünüzdeki Salı günü saat 12.00'den Çarşamba günü 12.00'ye kadar TEM otoyolu Uzunçiftlik turnikelerinden itibaren hem Güney hem de Kuzey şeritleri, İstanbul istikametine doğru çalışacak. İstanbul'dan Ankara istikametine doğru gidecek araçlar, bu saatler arasında D-100 karayolunu kullanacak'' dedi.

Vali Topaca, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Yazlık Sosyal Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, gerek TEM otoyolu, gerekse D-100 karayolunda bayram öncesi ciddi bir yoğunluk görüldüğünü ifade ederek, ulaşımda vatandaşların İstanbul istikametinden Anadolu'nun çeşitli yerlerine giderken ciddi bir yoğunluk ve gecikme yaşadıklarını söyledi.

Bununla ilgili dönüş trafiğini rahatlatmak amacıyla bazı tedbirler almayı düşündüklerini ve bu konuyu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'a arz ettiklerini ifade eden Topaca, bayram dönüşü İstanbul istikametine doğru, Kartepe Uzunçiftlik turnikelerinden, Gebze çıkışına kadar TEM otoyolunun, hem güney hem de kuzey şeritlerinin İstanbul istikametine doğru kullanılacağını kaydetti.

Topaca, planlamanın bu şekilde yapıldığını dile getirerek, ''Önünüzdeki salı günü 12.00'den Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar Ankara istikametinden İstanbul istikametine doğru Uzunçiftlik turnikelerinden itibaren çift yönlü çalışacak. Yani hem Güney, hem Kuzey şeritleri İstanbul istikametine doğru çalışacak. İstanbul'dan Ankara istikametine doğru gidecek araçlar da bu saatler arasında D-100 karayolunu kullanacak'' dedi.

Kamyonların trafiğe çıkmaması gündemde

Topaca, D-100 karayolunun her iki tarafa çalışacağını vurgulayarak, bu konuda bütün sürücülerden anlayış beklediklerini, trafiğin yoğunluğuna göre hız kuralarına uymalarını istediklerini söyledi.

Vatandaşların kendi can ve mal güvenlikleri açısından alınan tedbirlere uymalarının yararlı olacağına inandıklarını dile getiren Topaca, ''Salı ve Çarşamba günkü yapılan uygulama sağlıklı sonuç verir, başarılı olursa önümüzdeki Cuma, Cumartesi ve Pazar günü de aynı uygulamayı yapmayı planlıyoruz. Bu konudaki ayrıntıları ilanlarla krokilerle, afiş ve radyolardan duyuracağız'' şeklinde konuştu.