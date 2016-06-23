Bayram boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.



Bakanlar Kurulu kararı ile köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıklayan Bakan Arslan, konuyla ilgili açıklamasında şöyle konuştu: "Ücretsiz geçiş, 2 Temmuz Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece yarısı 00.00 itibariyle başlayacak ve bayramdan sonraki pazartesi sabahı 07.00 itibariyle sona erecek. Böylece köprü ve otoyollar 9 gün 7 saat boyunca ücretsiz olacak. Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ile ilgili olarak da 30 Haziran'da indirimli net ücreti açıklayacağız"