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Bayram boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bayram süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı

23 Haziran 2016 19:09

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.

Bakanlar Kurulu kararı ile köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıklayan Bakan Arslan, konuyla ilgili açıklamasında şöyle konuştu: "Ücretsiz geçiş, 2 Temmuz Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece yarısı 00.00 itibariyle başlayacak ve bayramdan sonraki pazartesi sabahı 07.00 itibariyle sona erecek. Böylece köprü ve otoyollar 9 gün 7 saat boyunca ücretsiz olacak. Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ile ilgili olarak da 30 Haziran'da indirimli net ücreti açıklayacağız"

 

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