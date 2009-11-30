Bayram bilançosu: 79 ölü, 462 yaralı

Arife ve 4 günlük Kurban Bayramı süresince yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 79 kişi öldü, 462 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlemelerine göre, yurt genelinde, Arife günü 23 kişi öldü, 90 kişi yaralandı. Kurban Bayramı'nın birinci günü 12 kişi yaşamını yitirdi, 118 kişi yaralandı. Bayramın ikinci günü 14 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi de yaralandı. Üçüncü günde ise 8 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. Bayramın son günü yaşanan trafik kazalarında ise 22 kişi yaşama veda etti, 127 kişi yaralandı.

Arife günü, Mardin'in Midyat ilçesinde, Gazi Turan'ın kullandığı 47 LH 359 plakalı minibüs, ilçe merkezine 3 kilometre kala şarampole yuvarlandı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Konya'da, Ekrem Özsoy (28) idaresindeki 06 KRJ 40 plakalı kapalı kamyonet, Konya-Ankara kara yolunun 40. kilometresinde, Mehmet Akif E. (24) yönetimindeki 06 PDJ 35 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Edirne'ye ulaşımın sağlandığı Sağlık Mahallesi'ndeki çevre yolu mevkisinde 30 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Arife günü Kırşehir, Karaman, Balıkesir, Elazığ, İstanbul, Siirt, Malatya, Manisa, Uşak, Sivas, Amasya, Bolu, Ankara, Adana, Ordu, Aydın, Kocaeli, Sivas, Bilecik, Muğla ve Giresun'daki kazalarda ise 13 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Mahmut Oktar (23) idaresindeki 06 ETR 33 plakalı otomobil, Sungurlu-Ankara kara yolunun 14. kilometresinde refüje çarptıktan sonra Yunus Kula (39) yönetimindeki 06 EYV 10 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Mehmet Eyüp Bulut'un (24) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 35. kilometresinde şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Ökkeş Can idaresindeki 34 UD 1508 plakalı traktör, E-24 kara yolunda, Mahmut Gürcan idaresindeki 27 AC 979 plakalı panelvanla çarpıştı. Cuma Kaya'nın kullandığı 27 K 5101 plakalı yolcu minibüsü de bu araçlara çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Bayramın ilk gününde Çorum, Ağrı, Amasya, Uşak, Yozgat, Antalya, Manisa, Tokat, Hatay, Adana, Zonguldak, Tekirdağ, Aydın, Sivas ve Bartın'daki trafik kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 95 kişi de yaralandı.

Bayramın ikinci günü Konya'da, Muzaffer Kayar (25) idaresindeki 35 AE 5322 plakalı otomobil, Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresinde devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'dan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine giden Süleyman Düzgün'ün (57) kullandığı 61 EC 930 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Deredolu beldesinde köprü korkuluklarına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Bayramın ikinci gününde Çankırı, Bilecik, İstanbul, Sakarya, Çorum, Hakkari, Giresun, Edirne, Samsun, Diyarbakır, Artvin, Karaman, Aydın, Muğla ve Karabük'teki kazalarda 9 kişi öldü, 53 kişi yaralandı.

Bayramın üçüncü günü, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, Atıl Arda Y'nin (22) kullandığı 34 DH 7606 plakalı otomobil, önce otobüs durağında bekleyenlere sonra yaklaşık 10 metre ilerideki reklam panolarına çarparak durdu. Durakta otobüs bekleyen 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Cevriye Tokpınar (51), bugün tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Tokpınar'ın ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Mardin'den Kızıltepe yönüne giden Mehmet Sıddık Çelik yönetimindeki 47 M 2074 plakalı minibüs devrildi. Kazada, minibüsteki Aynur Koç (19) öldü, 10 kişi yaralandı.

Bayramın üçüncü gününde Sivas, Adana, Ankara, Giresun, Osmaniye, Samsun, Aydın, Konya, Manisa'daki trafik kazalarında 2 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

Bayramın son gününde ise Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, Ramazan Altındemir yönetimindeki 01 EG 752 plakalı kapalı kasa kamyonet ile karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Mustafa Aytunkaynak idaresindeki 01 SC 161 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza yapan otomobillere daha sonra Fehmi Demir yönetimindeki 01 GE 827 plakalı kamyonet çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Altunkaynak ile aynı otomobildeki Mukaddes (22) ve Fatma Altunkaynak (44) hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, İlhan Uslu yönetimindeki 06 GE 248 plakalı otomobil, Ergani-Maden kara yolunun 6'ncı kilometresinde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücünün eşi Suna Uslu ile ailenin yakını olduğu bildirilen Senem Uslu hayatını kaybetti. Sürücü Uslu ile birlikte otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Konya-Ereğli kara yolu İsmil beldesi yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 NZ 209 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, İlhan Uyucu'nun kullandığı tarım aracı, Akkaya köyü yakınlarında devrildi. Kazada, aracın altında kalan Sabriye Uyucu yaşamını yitirdi. Sürücü Uyucu ile aracın kasasında bulunan isimleri henüz öğrenilemeyen 8 kişi yaralandı.

Düzce'de, Ankara'dan İstanbul istikametine giden Orhan Kayalı idaresindeki 34 FU 6864 plakalı otomobil, TEM Otoyolu'nun Kaynaşlı gişeleri yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 SK 195 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüsü belirlenemeyen otomobilde bulunan Zeynep Aytar (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobildeki 4 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü Kayalı ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Ahmet Taş'ın kullandığı 46 D 2294 plakalı otomobil, Afşin-Tanır kara yolunda, Özgür Solak yönetimindeki 46 D 7237 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü Ahmet Taş (39) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi yaralandı.

Adana'da, merkez Sarıçam ilçesinden piknikten dönen ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 01 BL 678 plakalı otomobil, Kozan Yolu Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek, Cezmi Şimşek (42) yönetimindeki 07 E 8942 plakalı otomobille çarpıştı. Şimşek'in kullandığı otomobile de Mustafa Demirtaş (40) idaresindeki 01 YE 362 plakalı otomobil çarptı. Kazada, 12 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Bugün, Sakarya, Kastamonu, Malatya, Karabük, Uşak, Tekirdağ, Çankırı, Erzurum, Ankara, Gaziantep, Antalya, Samsun, Trabzon, Eskişehir, İzmir, Burdur, Bursa, Kocaeli, Batman, Muğla ve Mardin'deki trafik kazalarında da 12 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.