Bayram bilançosu: 62 ölü, 284 yaralı

T24 - Kurban Bayramı arifesinden bugün saat 15:00 itibariyle, yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen kazalarda ölenlerin sayısı 62'e, yaralananların sayısı ise 284'e ulaştı. Bu arada İzmir'de meydana gelen kazada Mustafa ve Naciye Yoldaş çifti ise kağıt gibi bükülen araçtan sağ çıkmayı başardılar.



Bayram nedeniyle 4 günlük tatili fırsat bilerek yakınlarının yanına, sahil beldelerine giden binlerce kişi dönüş hazırlıklarına başlarken, trafikteki acı bilanço giderek artmaya başladı. DHA muhabirlerinin tespitlerine göre, bayram arifesi olan 5 Kasım Cumartesi günü meydana gelen kazalarda 14 kişi yaşamını yitirirken, 77 kişi yaralandı. Bayramın birinci gününde yurdun çeşitli yerlerindeki kazalarda ise 8 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. Kurban bayramının ikinci günü olan 7 Kasım Pazartesi günündeki kazalarda toplam 15 kişi öldü, 65 kişi yaralandı. Bayramın 3’üncü gününde ise Kahramanmaraş, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Manisa, Kırıkkale, Sivas, Konya, Edirne ve Gaziantep’te meydana gelen kazalarda ise 16 kişi öldü, 68 kişi yaralandı.





Son gün 9 ölü



Bayramın son günü olan bbugün ise saat 15.00'e kadar ajanslardan geçen haberlere göre, Samsun, İzmir, Manisa, Amasya Gaziantep, Ağrı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazalarda 9 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı.



Böylece arife ve bayramın ilk 4 gününde meydana gelen kazalarda yaşamlarını yitirenlerin sayısı 62'ye yaralananların sayısı ise, 284'e çıktı.



Trafik yetkilileri, karayollarında yarın büyük yoğunluk beklendiğini belirtirken, sürücülerin uykusuz, yorgun araç kullanmamasını, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulundu.





İzmir'de mucize



İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir otomobil kamyonla otobüs arasında sıkıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde kalan sürücü ile eşi, AKS ekipleri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, 35 KMA 59 plakalı otomobiliyle Bayraklı'dan Karşıyaka yönüne giden Mustafa Yoldaş, Anadolu Caddesi'ndeki Turan Köprüsü'nde seyir halindeyken, yolun sağ şeridinde arıza yaparak park etmiş olan 45 AH 160 plakalı otobüsü fark edince sol şeride geçmek istedi. Şerit değiştirmek isteyen otomobile aynı yönde gelen Kasım Genç'in kullandığı 35 HFD 24 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobil, otobüse çarparak iki araç arasında sıkıştı.



Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Mustafa ve eşi Naciye Yoldaş'ın araçta sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu AKS ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen İzmir İtfaiyesi'ne bağlı Arama Kurtarma Sağlık (AKS) ekibi, yaklaşık 15 dakikada Yoldaş çiftini otomobilden çıkardı.



Ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa ve Naciye Yoldaş tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Kamyon sürücüsü Kasım Genç ile otobüs sürücüsü Osman Zeki Pesener, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.





