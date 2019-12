-Bayram bereketi Türkiye'den Afrika'ya uzanacak ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye'de yaşayan vatandaşlara bu yıl 380 liraya, başta Afrika ülkeleri olmak üzere yurt dışında da vekaletle kurban kesme imkanı sağlıyor. Kurbanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'den görevliler nezaretinde yurt dışında ihtiyaç olan bölgelerde kesilerek, yoksullara hemen dağıtılacak. TDV Genel Müdürü Süleyman Necati Akçeşme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıflarının 1993 yılından itibaren vekaletle kurban kesimini organize ettiğini söyledi. Bununla kurbanlarını kesemeyen, kesip dağıtacak yer bulamayan vatandaşlara yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade eden Akçeşme, ''Önce herkesin kendisinin kesmesini, kendi fakir fukarasına dağıtmasını istiyoruz. Ancak bunu yapamayanlar için kurban etlerinin müstahak olanlara ulaştırılması amacıyla bu organizasyonu her yıl düzenliyoruz'' dedi. Bu yıl farklı bir uygulamayı hayata geçirdiklerini anlatan Akçeşme, Türkiye'deki vatandaşların yurt dışında da kurban kesebilmesi için iki ayrı organizasyon yaptıklarını bildirdi. Vatandaşların isterlerse Türkiye isterlerse yurt dışında vekaletle kurban kesebileceğini dile getiren Akçeşme, ''Türkiye'deki kurban bedelini 550 lira olarak belirledik. Yurt dışında kurban kesimini ise yaptığımız araştırmalara göre fiyatlar daha ucuz olduğundan 380 lira olarak ilan ettik. İnşallah sağlıklı şekilde vatandaşların kurbanlarını keserek, ihtiyacı olanlara bir an önce ulaştıracağız'' diye konuştu. Geçen yıl Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Rusya, Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu 27 ülkede vekaletle kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Akçeşme, bu yıl daha fazla ülkede kurban kesiminin yapılacağını bildirdi. Afrika'da da başta Somali olmak üzere, Etiyopya, Kenya, Nijer, Sudan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerde kurban kesmeyi planladıklarını belirten Akçeşme, ''Arkadaşlarımız Afrika'ya giderek bir ön çalışma yaptı, nerede kesip kesemeyeceğimizi tespit etti. Ardından faaliyetlere başladık'' dedi. Akçeşme, yurt içinde ise Et ve Balık Kurumu işbirliğiyle kesilen kurbanların, konserve şeklinde muhtaç ve yoksullara, Kur'an kursları ve yurtlarda kalan öğrencilere ulaştırılacağını bildirdi. Akçeşme, 2009'da 45 bin, geçen yıl 46 bin civarında olan vekalet verenlerin sayısının, bu yıl 50 binin üzerine çıkmasını beklediklerini kaydetti. TDV'nin organizasyonuna katılmak isteyen vatandaşlar, kurban bedellerini en geç 3 Kasım mesai bitimine kadar Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, PTT iş yerleri, Kuveyt Türk ve Bank Asya'nın bütün şubelerinde açtırılan ''Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Hesabı''na ya da ''www.diyanetvakfi.org.tr'' adresinden kredi kartıyla yatırabilecek. Bu banka şubelerinin bulunmadığı yerlerde ise hayırseverler, en yakın il veya ilçe müftülüklerine başvurabilir.