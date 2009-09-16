Bayram alışverişinde dikkat!

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Derecik, Ramazan bayramı için şeker, şekerleme ve kolonya alırken dikkatli olunmasını önerdi.



Derecik, yaptığı açıklamada, meyveli akide şekerlerinin, kullanılan meyvenin tadı ve rengiyle uyumlu olması gerektiğine dikkati çekerek, yüzeyi ıslak, yanık kokulu şekerlerin satın alınmamasını istedi.



Çeşnili şekerlerin genellikle nane, okaliptüs ve kola tozu kullanılarak üretildiğini belirten Derecik, bu şekerlerin de kullanılan çeşniyle uyumlu tat ve kokuda olması gerektiğini kaydetti.



Tadında ekşilik olan, ufalanmış, beyazlaşmış, güneş ışığında ve ambalajsız satılan şekerlerden uzak durulmasını öneren Derecik, şunları anlattı:



''Bademli şeker sade ve vanilyalı olarak üretilir. Bademli şeker parlak beyaz renkte, taze kavrulmuş, badem tat ve kokusunda, pürüzsüz olmalı. Yanık, bayat ve badem tadı bozulan bademli şekerler tercih edilmemeli. Islanmış ve güneş ışığında satılanlar tercih edilmemeli. Çikolata da kendine has yapıda, pürüzsüz olmalı. Beyazlaşmış, kırılan ve tadı acılaşmış çikolata alınmamalı.''



Bayram öncesinde piyasada gerekli ve yetkili kuruluşlarca denetim yapılmasını isteyen Derecik, ''Bayramı fırsatı bilen birtakım kötü niyetli insanlar, hijyen ve ruhsatlı olmayan imalathanelerde ürettikleri ürünleri bayram döneminde çok düşük fiyatlarla piyasaya sürmektedir. Bunlar halk sağlığını tehdit eden ürünlerdir'' dedi.



Derecik, tüketiciyi sokakta satılan, markası ve üretim tarihi belli olmayan ürünleri satın almamaya, ambalajlı ve etiketli ürünleri, son kullanımım tarihini kontrol ederek satın almaya çağırdı.



Kolonyaya dikkat



Derecik, kolonya seçerken de, görünüşü berrak, bulanık olmayan, içerisinde tortu ve yabancı madde bulunmayan ürünün satın alınmasını istedi.



Derecik, kolonya tercihine ilişkin şu önerilerde bulundu:



''Kolonya, kendi karakterine uygun hoş kokuda olmalı. Alkol derecesi limon kolonyasında en az 70, diğer kolonyalarda 60 derece olmalı. Kolonya etilalkol kullanılarak yapılır. Korsan üreticiler ucuz olması dolayısıyla metil alkol kullanıyor. Metil alkol insan sağlığı için çok büyük tehlikedir. Özellikle koku alma ve görme organlarına zarar verir. Üretici firması belli olmayan, açıkta satılan kolonyalar kesinlikle alınmamalı.''



Derecik, şeker, şekerleme, çikolata ve kolonya satın alırken, TSE belgeli firmalarca üretilen ve ambalajı üzerinde Tüketici Kanunu' nda öngörülen tüm bilgilere yer verilen ürünlerin tercih edilmesinin en kolay yol olduğunu ifade etti.



Bayram şekerleri piyasada



Yaklaşan Ramazan bayramıyla şeker satışların artarken, dar gelirlilerin renkli kağıtlarla ambalajlanmış ucuz şeker çeşitlerini tercih ettikleri gözleniyor.



Elmacı Pazarında toptan ve perakende baharat, kahve ve şeker satışı yapan esnaf, alışverişte bayram yoğunlu yaşıyor. Tezgahları süsleyen şekerlerden kilosu 2- 3 liradan satılan çeşitleri en fazla talep görüyor.



Baharat ve şekerlemeci Beyhan Harat, şekere bu yıl yüzde 10 zam yapıldığını, ekonomik krizi dikkate alarak şekerleme çeşitlerine zam yapmadıklarını söyledi.



Tüketicilere, bütçesine göre şeker ve şekerleme ürünleri satın almalarını öneren Beyhan Harat, şöyle konuştu:



''Fiyatlar ürünün kalitesine göre değişiyor. Herkes cebinin durumuna göre şeker alıyor. Ucuz şeker almaya yönelenler, çikolatanın fiyatını dahi sormuyor. Bayram şekerlerinin kilosu kalitesine göre 5 ile 18 lira arasında, çikolataların fiyatı ise 12 ile 22 lira arasında.''

