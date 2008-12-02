Bayraktepe'de kar duası!

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Bayraktepe Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelin çalışanları "kar duası"na çıktı.



Sarıkamış'taki Bayraktepe Kayak Merkezi'nde, sezonun açılması için yeterli kar yağışı olmayınca işletmeler zor durumda kaldı. Bayraktepe'deki Çamkar Otel'in çalışanları da kar yağmaması üzerine ahçıbaşı Nihat Öztürk'ün öncülüğünde pistlere çıkarak kar duası yaptı.



Çamkar Otel Genel Müdür Yardımcısı Murat Cumşit, kayak sezonu hazırlıklarını 2 ay önce tamamladıklarını anımsatarak, "Kurban Bayramı öncesi gerek mekanik tesislerde, gerekse otelde çalışmaları bitirdik. Yalnızca karın yağmasını bekliyoruz. Bunun için arkadaşlarımız kar duasına çıktılar. Umarım Kurban Bayramı'na bolca kar yağar ve gelen turistler kayak yapmanın keyfini doyasıya yaşarlar" diye konuştu.



Ahçıbaşı Öztürk de geçen yıl bu zamanlar kayak sezonunun başladığını, bu yıl ise aralık ayına gelinmesine rağmen hala pistlerde kar bulunmadığını söyledi.



Yerli ve yabancı turist gelmeyince kayak merkezindeki işletmelerin zor durumda kaldığını ifade eden Öztürk, "inşallah dualarımız kabul olur ve Kurban Bayramı'nda tüm otellerimiz kayakseverlerle canlanır biz de mutlu oluruz"

