Bayraktar'ın 10 dönümlük arsasındaki 72.4 milyon liralık kârından haberi yokmuş: Dönüşüm kararı suçtur!

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul Koşuyolu’nda 42 milyon TL’ye aldıkları 10 dönümlük arazinin tek bir bina ile kentsel dönüşüm kapsamına alınmasına tepki gösterdi. Projeden 114.4 milyon liralık pay alacak Bayraktar “Bu suçtur” derken, müteahhit İsmail Hakkı Altun “Kanuni hakkımızı kullandık. Anlamadım” dedi.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve ailesinin 42 milyon liraya iki yıl önce aldığı araziye inşa edilecek projenin riskli ilan edilen bir bina sayesinde kentsel dönüşüme sokulduğunun ortaya çıkması tartışmaya neden oldu. Projeden alacağı yüzde 55’lik payla ailesiyle birlikte 114.4 milyon lira gelir elde edecek olan Erdoğan Bayraktar, İstanbul Koşuyolu’ndaki 10 dönümlük arsasına tek bir binayla kentsel dönüşüme sokulmasına tepki gösterdi.

Bayraktar Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz’e yaptığı yazılı açıklamada arsayı hasılat paylaşım modeli ile devrettiklerini, kentsel dönüşüm uygulaması için Bayraktar İnşaat’ın müracaatı olmadığını belirtirken, “Kaldı ki bu arsa üzerinde riskli yapı tespiti ile kentsel dönüşüme sokulması yasanın ruhuna aykırıdır, yanlıştır ve hatta bana göre suçtur” dedi. Bayraktar İnşaat’tan devraldıkları arsayı kentsel dönüşüme kendilerinin soktuklarını belirten Ofton İnşaat Eşbaşkanı İsmail Hakkı Altun ise “Kanuni hakkımızı kullandık. Kanundan gelen hak olarak görüyoruz biz bunu. İptal olur diye birşey görmüyoruz. Yani kanun açık, kanun belli. Erdoğan Bey “Bu suçtur” diye ne maksatla dedi, bilmiyorum. Anlamış değilim ben bunu. Kendisiyle görüşmedim” diye konuştu.

Kanun belli

Altun şunları söyledi: “Bu haber bizi rahatsız etti, Bayraktar Ailesi’ni de rahatsız etti. Kentsel dönüşüm için biz başvuru yaptık. Burada emsal artışı bile olmadı. Bölgede 2.07 emsal olmasına rağmen biz 1.5 emsal yaptık. Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurup arttırabileceğimizi söyledik. Ancak Bayraktar, ‘Lütfen spekülasyona neden olur. Biz artı bir şey istemiyoruz. Siz de böyle bir talep yapmayın’ dedi. Biz de talepten vazgeçtik. Ama riskli yapıyla ilgili olarak kanuni bir hak vardı. Parasını ödedik, yaptık. Burada tamamen kanuni hakkımızı kullandık. Projenin iptal olacağını düşünmüyoruz. Kanun açık, kanun belli.”

Bayraktar: Yanlıştır, suçtur

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar şunları söyledi: “Bahsi geçen arsa 42 yıllık firma olan Bayraktar İnşaat’a ait olup 07.02.2014 tarihinde imzalanan sözleşme ile Ofton İnşaat A.Ş.’ye hasılat paylaşım modeli ile devredilmiştir. Haberin içeriğinde belirtilen kentsel dönüşümle ilgili veya vergi muafiyetleri ile ilgili, ne sözleşme sırasında ne de daha sonra Bayraktar İnşaat’ın bir müracaatı yoktur. Şu andaki kentsel dönüşüm uygulamasının Bayraktar İnşaat’a sağlayacağı bir muafiyet ve bir avantaj da yoktur. Kaldı ki bu arsa üzerinde riskli yapı tespiti ile kentsel dönüşüme sokulması yasanın ruhuna aykırıdır, yanlıştır ve hatta bana göre suçtur.

Düzeltme talebi

Bu çerçevede bahsedildiği gibi Bayraktar İnşaat’ın bu uygulamadan kaynaklı herhangi bir ek gelir elde etmesi de mümkün değildir. Bayraktar İnşaat arsa sahibi olarak bu anlaşma çerçevesinde elde edeceği toplam gelirin yüzde 18 KDV’sini ve de kurumlar vergisini ödeyecektir. Yine haberde ima edilen kentsel dönüşüm alanı muafiyetinin şahsımın Bakanlık yaptığı dönemde alındığı ise tamamen yanlış ve kasıtlı ithamdır. Bu haber içeriğinin Bayraktar İnşaat ve şahsım Erdoğan Bayraktar ile alakasız olmasına rağmen, fotoğraflarım ve ailemin ismi kullanılarak haber yapılması kasıtlı ve basın ilkeleriyle çatışan bir habercilik anlayışıdır. Şahsımın ve ailemin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olan bu haberin düzeltilmesini talep ediyorum.”

Müteahhit: Bayraktar’ı anlamadım

İnşaatı gerçekleştiren Ofton İnşaat Eşbaşkanı İsmail Hakkı Altun, eski bakan Erdoğan Bayraktar’ın ‘Bu projenin kentsel dönüşüme alınması suç’ demesi üzerine, “Biz öyle düşünmüyoruz. Kanundan gelen hakkımızı kullandık. Erdoğan Bey ‘Bu suçtur’ diye ne maksatla dedi, bilmiyorum. Anlamış değilim ben bunu. Kendisiyle görüşmedim” dedi. Dün Hürriyet’in bu konudaki sorularını yanıtlayan Altun, şunları söyledi: “Evet Erdoğan Bayraktar doğru söylüyor. Biz hasılat paylaşımı yaptık. Bayraktar Ailesi’nin bu konuda (kentsel dönüşüm) kendi talepleri olmadı. Ne riskli yapı tespiti yapmamızı istedi, ne de emsal artışı yapmamızı istediler” dedi.

Ofton İnşaat tarafından dün yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2014 yılı Şubat ayında Bayraktar İnşaat’a ait İstanbul Anadolu Yakası’nın Koşuyolu semtinde yaklaşık 10.000 metrekarelik araziyi, kanunlar doğrultusunda “Gelir Paylaşım Sözleşmesi” ile yüklenici olarak devraldık. Ofton İnşaat olarak sözleşmenin hemen ardından 6306 sayılı Kanun’un bizlere tanıdığı hak doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen lisanslı yapı denetim firmasına müracaat ederek arsa üzerindeki binanın riskli yapı tespit raporu düzenlenmesini talep ettik. Mevcut bina, belediyenin ilgili biriminin teknik personeli tarafından incelenip binanın riskli yapı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca burada kanun ile ilgili bir yanlış anlama yaşanmaktadır. Riskli alan ilan edilerek değil, riskli yapı tespit raporu düzenlenerek işlemler yapılmıştır.Kaldı ki 6306 sayılı Kanun kapsamında ruhsat harçları muafiyeti olmasına rağmen ilgili belediyeye ruhsat harçlarının ödemesi yapıldı. Yine yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda KDV, Kurumlar Vergisi vs ödemeler, tahakkuk ettiği tarihte ödenmektedir. Bu noktada arsa sahibi olarak Bayraktar İnşaat’ın ve yüklenici olarak Ofton İnşaat’ın riskli yapıdan ötürü herhangi bir vergi, harç vs menfaati bulunmamaktadır. Bu projede 6306 sayılı kanun kapsamında sadece satışta kullanılacak KDV muafiyeti olacaktır. Bu muafiyetle burada kazançlı çıkacak tek taraf nihai tüketicilerdir.”