Bayraktar: Zorlu Center için Hazine'ye 500 milyon daha ödesin namussuzlar!

17 Aralık polis fezlekelerinde yer alan “Zorlu Center’ın yasal dinleme kayıtları”nda dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, bakanlık bürokratlarına, “Burası imar kanunun ruhuna aykırı bir şekilde yapılandı aslında burası bunlar devlete getirip şöyle bir 500 milyon daha para vermeleri lazım yani Hazine’ye. Hazine’ye verecekler yani namuzsuzlar ya bunlar” sözleri yer aldı.

Halktan ve Meclis’ten gizlenen 4 bakan hakkındaki 17 Aralık fezlekelerinin eklerinden “Zorlu Center’in yasal dinleme kayıtları” çıktı.

Aykut Küçükkaya’nın Cumhuriyet’teki haberine göre, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile bakanlık bürokratları arasında yapılan ve dinlemeye takılan telefon görüşmeleri “Hükümetin Zorlu Center’daki imara aykırı yapılaşmayı raporla tespit ettiğini; raporun bizzat 12. Cumhurbaşkanı seçilen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduğunu; hükümet ile Zorlu Center’ın sahipleri arasında kaçak yapılar karşılığında Hazine için para pazarlığı” yapıldığını belgeliyor.

Bakan Bayraktar, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Çevre ve Şehircilik Bakanlık Müşaviri ve İstanbul 2 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Mehmet Erdal’a, “Burası İmar Kanunu’nun ruhuna aykırı bir şekilde yapılandı. Bunlar devlete getirip şöyle bir 500 milyon daha para vermeleri lazım. Hazine’ye verecekler yani namussuzlar ya bunlar” diyor. Bu önemli görüşme “24 Eylül 2013” tarihinde yapılıyor. Zorlu Center’ın “26 Eylül 2013” olarak planlanan açılışının “ertelenmesi” ise açılıştan iki gün önce gerçekleşen bu görüşmenin önemini daha da artırıyor. Çünkü Bayraktar aynı görüşmede Zorlu Center’ın sahiplerinin bir gün önce yani 23 Eylül 2013 günü dönemin Başbakanı şimdinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldiğini açıklıyor.

Bayraktar, üst düzey bürokratına Başbakan Erdoğan’ın Zorlu Grubu’na pek yüz vermediğini söylüyor. Ve açılış erteleniyor. Zorlu Center bu görüşmeden yaklaşık 15 gün sonra “10 Ekim 2013” günü sembolik de olsa bir açılış yapıyor. Bu açılıştan sadece 6 gün önce yapılan bir telefon görüşmesi ise “pazarlıkların” sonuçlandığını gösteriyor.

17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürü Ahmet Ayyıldız, yine gözaltına isimlerden Bakan Bayraktar’ın danışmanı Sadık Soylu’yla 4 Ekim 2013 günü görüşüyor. Soylu’nun, “Zorlu’nun işi tamam mı şimdi açılış yapacak mı?” diye soruyor, Ahmet Ayyıldız da, “Herhalde şimdi tamam” diye yanıt veriyor. Fezlekeye giren dinleme kaydında buraya Ayyıldız için “Gülüyor” notu düşülüyor.

Bilal Erdoğan’ın ismi de gündeme geldi

17 Aralık’ın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile Zorlu Center’ın ismi, Doruk Izgara’yla gündeme gelmiş; Bilal Erdoğan’ın şirketinin Zorlu Center’da şube açtığı bilgisi basına yansımıştı. Bilal Erdoğan sermayesi 1,5 milyon TL olan Doruk Izgara’da yüzde 36,2 hisse ile büyük ortak. Erdoğan’ın kardeşi Sümeyye Erdoğan da şirketin yüzde 30 hissesine sahip.

'Olmaz o iş, yok öyle yağma'

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasındaki önemli dosyalardan biriydi “Zorlu Center”… Zincirlikuyu’da yükselen bu dev binalar kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Cumhuriyet, İstanbul’u çirkinleştiren yapılardan biri olarak görülen ve 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla bir kez daha gündeme gelen Zorlu Center’a nasıl göz yumulduğunu yasal dinleme kayıtlarıyla açıklıyor. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar ile bürokratları arasında geçen ve Adalet Bakanlığı’na gönderilen fezlekede yer alan yasal dinleme kayıtları şöyle: ‘Olmaz o iş, yok öyle yağma, Başbakan’a arz etmem lazım’

Tarih: 16 Eylül 2013...

Zorlu Center’ın 15 Eylül’deki açılışının ertelenmesinden bir gün sonrası. Saat: 18.45... Telefonun bir ucunda Bayraktar, diğer ucunda Bakan Müşaviri Mehmet Erdal var.

Erdoğan Bayraktar: Alo.

Mehmet Erdal: Sayın bakanım hayırlı akşamlar.

E.B: İyi akşamlar buyur.

M.E: Şimdi bakanım bu şeydeki Zorlu’nun projesiyle ilgili Öner Bey aradı da bugün.

E.B: Hı

M.E: Sizinle görüşmemi söyledi de ben ona bahsetmiştim bu şeyler konusunda şimdi onu yarın gündeme alıyoruz onunla ilgili bi şey değişikliği vardı depoları mağazalara döndürmüşlerdi normal...

E.B: Olmaz o iş, olmaz o iş. Mehmet yani o kadar büyük iş yapıyorsa öyle onu öyle pat paldır küldür oradan geçiremez onu bizim Başbakan’a arz etmemiz lazım.

M.E: Evet

E.B: Sen onu bilgi notu olarak bana ver yani ruhsat değişikliklerini falan öyle bir şey yok yani.

M.E: Evet evet yani orada şey değişikliği vardı...

E.B: Yok öyle yani orada ne yapıyor biliyor musun, ben sana söyleyeyim, depoları dükkânların deposu yapıyor. 1’inci bodrumları da dükkân yapıyor oradan istifa... zaten onları açmış şeye.

M.E: Evet

E.B: Orada çaktırmadan nedir emsal harici ne kadar metrekare kullanıyorsa bilmiyorum, onu sen daha iyi bilirsin o çaktırmadan o işlerden tabii sen çok iyi anlamazsın Ahmet anlar Ahmet AYYILDIZ ama Ahmet’te biraz sanki onların tarafını tutuyor gibi, yani biraz herhalde çok etki altında bıraktılar onlar ama Ahmet sağlam çocuktur, de ki bende bakana de bunu izah etmem lazım biz izah etmeden böyle bi yanlış işi biz yapamayız onlar orada çok ciddi şekilde Ahmet’te söyledi bana aynı şeyleri çok ciddi şekilde oradaki depoları kullanıma açıyorlar ve bodrumlardan 1’inci 2’nci bodrumları açığa çıkardılar onları da çok ciddi şekilde normal dükkân yapacaklar bağımsız bölüm yapacaklar.

M.E: Evet efendim

E.B: Sonradan bi plan tadiliyle, öyle bi şey yok yani öyle bi öyle yağma ... ın böreği yok yani onu yapacaklar.

M.E: 20 bin metrekare bayağı şeyli 20 bin metrekare bi şey var orada 20 bin metrekareyi mağaza haline getiriyorlar depolarını.

E.B: Tamam 20 bin metrekare mağaza haline öyle var mı? Öyle yağma ya hiç bir şey yok diye deyin ki bir ara bakanda bana dese ben bakana bizzat izah etmeden bunu yapamam de kusura bakmayın gündeme almayın onu alıyormuş gibi yapın son anda çıkarın onu önemli...

M.E: Tamam efendim

E.B: Şey yapmayın o herkesi ayarlamış komisyon üyelerini bilmem nelerini ayarlamış komisyon başkanı sen misin o komisyonun?

M.E: Yok şeyle Talat Bey var Mehmet Emin Birpınar’ın arkadaşı, Hasibe Hanım’la beraber Hasibe Hanım’da aynı komisyonda.

E.B: Hasibe Hanım’da bize çok zorluk çıkarıyor her konuda yani burada.

M.E: Orada gene Hasibe Hanım’ın yüzde 50 gene haklılık payı var şey açısından da bakanım yani o...

E.B: Hayır Hasibe Hanım desin biz bunu alamayız desin gündeme bunu inceleyeceğiz falan bakacağız ondan sonra bi ciddi şekilde alalım onu şey yapalım öyle yapalım yani öyle bi şey yok yani.

M.E: Tamam bakanım...

‘Burası İmar Kanunu ruhuna aykırı’

Tarih: 24 Eylül 2013...

Zorlu Center’ın 26 Eylül olarak planlanan açılış programından iki gün öncesi. Saat: 09.48... Bayraktar, Erdal’la görüşüyor...

Mehmet Erdal: Efendim bakanım.

Erdoğan Bayraktar: Selamunaleyküm, hayırlı günler, günaydın.

M.E: Hayırlı günler bakanım kusura bakmayın .. dün akşam.

E.B: Estağfurullah şimdi bu şeydeki bu kayaların oradaki yer tabii ki BEN BAŞBAKANA O SENİN VERDİĞİN NOTU VERDİM, ilettim ondan sonra da dedim ona böyle böyle falan sonra onlar da aradılar beni işte seni de beni sıkıştırıyorlar bu Mesut Pektaş dedim ona böyle böyle dedim burada İstanbul’da ne kadar gökdelen varsa dedim bize dedim bunun suçunu yüklüyorlar yani Erdoğan yaptı Erdoğan yaptı falan diye ben de Başbakan’a sormadan yapmıyorum dedim bunu da dedim Başbakan’a durumu arz etttim dedim yani BURADA 12,500 METRE YERİ DEDİM DEPODAN MAĞAZAYA ÇEVİRMİŞSİNİZ dedim birde ilave tesisat alanı bilmem depo mebo bodrumda ... metre ilave inşaat alanı çıkardınız

M.E: Evet

E.B: Onu kabul ediyorlar onu doğru diyorlar diyor yani orada yaptık diyorlar ama diyorlar buna imar planı müsaade ediyor dedim imar planı müsaade etse de yeni bir proje yeni bir alan kazanıyorsunuz dedim yani emsal bu şeyinde ondan sonra Başbakan’a gitmişler dün sabah Başbakan pek yüz vermedi onlara

M.E: Hı

E.B: Dedi ki işte ben konuşmuştum onunlan daha önce dedi ki onlar dediler ki biz bunu büyükşehirden geçirdik büyükşehirden geçirdik biz bunu bilmem Kültür Bakanlığı’ndan geçirdik işte bir tek şey kaldı. Çevre Şehircilik Bakanlığı kaldı işte falan açılışımız 26’sında efendim yok dedi o Erdoğan’la beraber bir araya gelmeden olmaz dedi Kadir Bey ondan sonra şey nedir o Ömer Bey’i falan çağırıp bir araya gelip konuşalım ondan sonra bakalım dedi falan yolladı onları şimdi biz bu durumda inşaatın genel şeyini biyografisini binanın çıkarmamız lazım ya dememiz lazım ki burada emsal iki buçuk mudur orada emsal.

M.E: Evet bakanım

E.B: İşte emsal burada iki buçuktur ondan sonra burada arsa işte 90 bin m2’dir burada işte kapalı alan olması gerekirken işte.. notlarında bodrumlar emsala dahildir demek suretiyle bodrumlardan da şu kadar emsal kazanılmıştır bodrumlar açığa çıkartılmış şu kadar bodrum açığa çıkartılmış ondan sonra. Şu anda burada yüzde 20 artış da var ya bize imar şeyden gelen yönetmelikten gelen artış yapılmıştır burada yerinde emsal işte 4’tür 5’tir neyse yani PLAN KARARINA AYKIRI BİR ŞEKİLDE İNŞAAT ŞU KADAR ŞİŞİRİLMİŞTİR ondan sonra ve şimdi de bodrum katlar açığa çıkan bodrumlardan da daha önce depoları alan veya sığınak olan alan mağaza yapılmıştır. Yine ilave olarak bu depolardan da açığa çıkartılmış şu kadar alan var birde depolar var açıkta şimdi onları da ileride dükkânlara katacak belli yani.

M.E: Evet evet

E.B: Onların güzel böyle yolla oraya ben şimdi Ahmet’le konuşurum oraya adam yollayın her tarafını güzel böyle fotoğrafların açığa çıkan bodrumdan açığa çıkardıkları kottan yükseltip ondan sonra da bodrumu açığa çıkartıp dükkân yaptıkları yerleri de orada ne kazandığını ne kadar şey yaptığını çünkü o biz bilmiyorsa biz bu kadarını biliyoruz sadece biz 12.500 metre onlar şimdi bütün bodrumları açığa çıkartıp bodrumun tamamını da kurdular birde bodrumlar aslında şeye göre nedir o taks alanı aslında biz yeni yönetmeliğe göre dedik ki taks alanı nedir toplam emsalin kat alanlarına bölümünden meydana çıkan alandır onun dışında yapamaz dedik şimdi bunlar bunu öyle olmadığı için evvel taks alanını böyle bodrumları açığa çıkardılar ve şimdi orada üç kat dört kat tamamında inşaat yaparak açığa çıkardılar yani çok BURASI İMAR KANUNUN RUHUNA AYKIRI BİR ŞEKİLDE YAPILANDI aslında burası bunlar devlete getirip şöyle bir 500 milyon daha para vermeleri lazım yani Hazine’ye Hazine’ye verecekler yani namuzsuzlar ya bunlar

M.E: Evet... yeni o EMSALİN DÖRT BEŞ MİSLİ ŞEY KULLANMIŞLAR gibiler yani

E.B: İşte onu biz gidelim onu şeye vuralım yani diyelim ki bunların yaptığı bu Beşiktaş’a da gerekirse yazı yazalım diyelim kardeşim bunlar bu şekilde emsal yani bir şeyin ruhuna aykırı imar kararının imar planının emsalin emsal alanının ruhuna aykırı burada bodrumların tamamında inşaatı kullanarak bodrumları şişirmek suretiyle açığa çıkarmak suretiyle BURADA EMSALİ İKİYE KATLADILAR ŞEKLİNDE ESASLI BİR RAPOR ... fotoğrafları çekmek suretiyle ben Ahmet’e de söylüyorum şimdi ben bugün gideceğiz biz bugün gidip yarın perşembe günü sabah geleceğiz allah nasip ederse

M.E: Hayırlı yolculuklar allah kolaylık versin

‘Komisyonda yasallaşacak,

ruhsatsız işleri ruhsata bağlayacak’

Tarih: 30 Eylül 2013...

Saat: 13.31... Bayraktar yine Erdal’la görüşüyor...

Erdoğan Bayraktar: Alo.

Mehmet Erdal: Efendim sayın bakanım.

E.B: Bu şeyin Ahmet Nazif Zorlu’nun karayollarının yeri için onun bilgileri esas Ahmet de var değil mi?

M.E: Evet efendim.

E.B: O esas şeyi raporu çıkardı.

M.E: Evet, evet en son o en son şey onda şu an

E.B: He yani SENİN KOMİSYONA GİRECEK KOMİSYONDAN YASALLAŞACAK ONDAN SONRA İSKÂN ALACAK YANİ YAPTIĞI İŞLERİ ÖNCEDEN RUHSATSIZ YAPTIĞI İŞLERİ ŞİMDİ RUHSATA BAĞLAYACAK.

M.E: Evet evet bakanım

E.B: Ha

M.E: Am.....komisyon içinde..

E.B: Tamam, biz o zaman onu çağıracağız amiri çağıracağız o zaman, tamam peki.

M.E: Sizler nerdesiniz bakanım

E.B: Ben Ankara’da bakanlıktayım şimdi şu anda ney Bakanlar Kurulu’na gireceğiz.

M.E: He anladım şeyde Ahmet Bey’i mi çağıracaksınız şeyde mi?

E.B: Onu çağıracağım he

M.E: He oldu bakanım

E.B: Tamam peki, haydi selamlar görüşmek üzere.

Bakan danışmanına ‘gülerek’ müjdeyi veriyor:

Artık bitsin dedi bu iş!

Tarih: 4 Ekim 2013...

Saat: 22.04... Telefonun bir ucunda İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Ayyıldız, diğer ucunda Bayraktar’ın danışmanı Sadık Soylu var.

Sadık Soylu: Zorlu’nun işi tamam mı, şimdi açılış yapacak mı?

Ahmet Ayyıldız: Herhalde şimdi tamam (Gülüyor). Biz gittik ya Bakan Bey’le beraber. Gittik orada işte onlarda tezlerini koydu, bizde şey yaptık daha sonra da bakan bey beni çağırdı ya. Ahmet dedi helal olsun dedi güzel çalışmışsın dedi. Yani biz onun kusurlarını falan söyledik biz haklı olduğumuz çıktı da dedi yardımcı olun dedi, artık dedi bitsin dedi bu iş dedi...

10 Ekim’de sembolik açılış

2007 yılında Zincirlikuyu’daki Karayolları arazisi ihalesini 800 milyon dolarla kazanan Zorlu Holding, 26 Eylül 2013’te yapılması planlanan açılışı 10.10.2013, saat 10.10’a erteledi. O günkü açılış basına sembolik açılış başlıklarıyla yansıyacaktı...