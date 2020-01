Bayraktar: Türkiye, 102 ülkeye üzüm ihracatı yapıyor

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye\'nin 7 bin yıllık bağcılık kültürüne sahip olduğunu belirterek, \"Türkiye, dünyanın 102 ülkesine üzüm ihracatı yapıyor. Özellikle kuru üzümde ihracat imkanları artırılır, mevcut pazarlar korunur ve yeni pazarlar bulunursa ihracat, çok daha fazla artırılabilir\" dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, 7 bin yıllık köklü bağcılık kültürüne sahip olduğunu belirttiği Türkiye\'nin, dünyada bağ alanlarında 5\'inci, üzüm üretiminde 6\'ncı, ihracatta ise 7\'nci sırada bulunduğunu kaydetti. Bayraktar, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, dünyadaki 7.1 milyon hektar bağ alanından 435 bin hektarının, 77.5 milyon tonluk üretimin 4 milyon tonunun, 9 milyar dolarlık ihracatın ise 531 milyon dolarının Türkiye\'den sağlandığını söyledi.

Asmanın ana vatanının Anadolu\'yu içine alan, Kafkasya\'yı da kapsayan Ön Asya olduğunu belirten Bayraktar, Anadolu\'nun hem yabani asma hem de kültür asması yönünden çok zengin gen potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

\"Dünyada üzüm üretimi 2016 yılında 77.5 milyon ton olarak gerçekleşti. Üzümde 14.8 milyon tonluk üretimiyle Çin ilk sırayı alıyor. Üretimde Çin\'i 8,2 milyon tonla İtalya, 7,1 milyon tonla ABD, 6,2 milyon tonla Fransa, 5,9 milyon tonla İspanya, 4 milyon tonla Türkiye, 2,6 milyon tonla Hindistan, 2,5 milyon tonla Şili, 2,4 milyon tonla İran ve 2 milyon tonla Güney Afrika izledi. Üzüm üretiminde dünyada 6\'ıncı sırada yer alan Türkiye, dünya üretiminin yüzde 5,2\'sini karşıladı. Üzüm üretim alanları dünyada 7,1 milyon hektarı buluyor. Bu alanın 920 bin hektarı İspanya\'da, 843 bin hektarı Çin\'de, 757 bin hektarı Fransa\'da, 668 bin hektarı İtalya\'da, 435 bin hektarı Türkiye\'de, 410 bin hektarı ABD\'de, 224 bin hektarı Arjantin\'de, 207 bin hektarı İran\'da, 203 bin hektarı Şili\'de ve 175 bin hektarı Romanya\'da yer alıyor. Dünyadaki bağ alanlarının yüzde 6,1\'ine sahip olan Türkiye, sıralamada 5\'nciliği alıyor.\"

\'İHRACATIN YÜZDE 80\'İ KURUTULMUŞ SULTANİ ÜZÜM\'

Dünyada 9 milyar dolarlık üzüm ihracatı yapıldığını vurgulayan Bayraktar, Türkiye\'nin 2016 yılında 531 milyon dolarlık üzüm ihracatı ile Şili, ABD, İtalya Çin, Peru ve Hollanda’nın ardından Güney Afrika ile birlikte 7\'nci sırada yer aldığını belirtti. Bayraktar, Türkiye\'nin üzüm ihracatında yüzde 5,9 pay aldığını, buna karşın pay olarak Şili\'nin yüzde 16,7\'yi, ABD\'nin yüzde 13,8\'i, İtalya\'nın yüzde 8,3\'ü, Çin\'in yüzde 8,1\'i, Peru\'nun yüzde 7,2\'yi; üzüm üretmeyen, ithal ettiği üzümü değer katarak ihraç eden Hollanda\'nın yüzde 6,9’u bulduğunu, Güney Afrika’nın da yüzde 5,9 ile dünya ihracatında Türkiye kadar pay aldığını kaydetti. 2016 yılında yüzde 80\'i kurutulmuş sultani üzüm, yüzde 19,7\'si ise taze sofralık üzümden oluşan ihracatın, 2014 yılında 679, 2015 yılında 570 milyon doları bulduğunu kaydeden Bayraktar, \"Türkiye dünyanın 102 ülkesine üzüm ihracatı yapıyor. İhracatta Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 54,6 pay alıyor. Özellikle kuru üzümde ihracat imkanları artırılır, mevcut pazarlar korunur, yeni pazarlar bulunursa ihracat çok daha fazla artırılabilir. Üzümde ürün temizliğine ve ambalajlamaya da önem verilmelidir. Üzümde katma değeri artırıcı çalışmalar da yapılmalıdır\" dedi.

\'OKUL ÜZÜMÜ PROGRAMI DEVAM ETMELİ\'

Üzümün, A ve C vitamini bakımından oldukça zengin olduğuna dikkat çeken TZOB Başkanı Bayraktar, şöyle devam etti:

\"100 gram üzüm, vücudun günlük C vitamini ihtiyacının tam 3 katını, demir ihtiyacının 3\'te 1\'ini, kalsiyum ihtiyacının 5\'te 1\'ini karşılıyor. A ve C\'nin yanı sıra B1, B2, B6, E vitaminleri içerir. Potasyum, fosfat, fosforik asit mineralleri ile protein ve karbonhidrat açısından da oldukça zengindir. Bu kadar sağlıklı bir besin maddesinin tüketiminin artırılması için gayret sarf edilmelidir. Özellikle okul üzümü programı devam etmeli, çocukların bu faydalı besinden azami faydalanmasına dikkat edilmeli, her yıl rekoltenin belirli miktarı bu program kapsamında değerlendirilmelidir.\"



