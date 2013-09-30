Bayraktar: ODTÜ planlarını onayladık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) yerleşkesine yapılacak olan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki tünel planını onayladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakanlık ODTÜ yerleşkesi ve orman alanlarının bulunduğu, güneyde Eymir Gölü'nü de kapsayan 4 bin 85 hektarlık bölgenin imar planını onayladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ Rektörlüğü ile ayrı ayrı toplantılar yapıldığını, tüm kurumların mutabakatıyla ODTÜ'nün imar planına son halini verilerek onaylandığını belirtti.

Bakan Bayraktar, Kültür Varlıkları Kurulu ile Tabiat Varlıkları komisyonundan gerek arkeolojik gerek doğal sitlerle ilgili görüşlerinin de alındığını ifade etti.

ODTÜ kampüsünün doğu batı hattında yapılacak yolun tünel şeklinde bitki ve ağaç dokusunu bozmayacak şekilde olacağının altını çizen Bakan Bayraktar, “Yaklaşık 2 km uzunluğunda olacak tünelin yapımı 100 milyon lirayı bulacak” dedi.

Tünel Ankara'da ilk olacak

Ankara'da, şehir içinde ilk kez bir tünel yapılacağını belirten Bakan Bayraktar, "Ankara'da böyle başka bir tünel yok. Tünel sayesinde ODTÜ'nün kampüs bütünlüğüne, ağaç varlığına da zarar verilmeyecek. Bunların hepsini plana not olarak yazdık. Üniversitenin Bilkent çıkışı ile Yüzüncü Yıl'da, tünel çıkışlarında kavşaklar oluşturulacak. Orada daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ beraber çalışarak düzenleyecekler yol yapım aşamasını" dedi.

Bakan Bayraktar, Anadolu Bulvarı'nın devamı olarak ODTÜ arazisinin doğu kesiminden geçecek yolla ilgili ise hiçbir problemin bulunmadığını ve yüzde 100 mutabakat sağlandığını kaydetti. Planda çevresel hassasiyetlere çok önem verdiklerini, orman mühendislerinden de görüş aldıklarını anlatan Bakan Bayraktar, "Açıktan geçecek yol, kampüsün tam doğu sınırında, o kadar ki sınıra teğet diyebileceğimiz bir nokta. Burada ömrünü tamamlamış ağaçlar da var. Büyükşehir Belediyesi, buradaki ağaçların büyük kısmının taşınacağını taahhüt ediyor. Onun yerine çok ciddi ağaçlandırma da yapılacak" ifadesini kullandı.

Planın sadece ODTÜ’den geçen yolları ilgilendirmediğini, aynı zamanda ODTÜ'nün yaklaşık 4 bin hektarlık alanının ilk kez 1/1000'lik planının yapıldığını söyleyen Bakan Bayraktar şöyle devam etti: “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ arasında anlaşma sağlanılarak, bu iş sorunsuz halledildi. Onaylanan plan hem Ankaralılara hem ODTÜ’ ye hayırlı olsun."