Bayraktar: Kalekol kolay iş değil, kibrit kutusu yapmıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ''Karakolların yapılması noktasında herhangi bir geri adım atma söz konusu değil ama arazi şartlarından, yoldan, bir takım diğer sebeplerden dolayı aksamalar var'' dedi.

Bayraktar, protokoller kapsamında 162 karakolun yapımının üstlenildiğini, bunlardan 98'inin Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi. Kalekol inşaatı tartışmalarını değerlendiren Şehircilik Bakanı Bayraktar, "İnşaatlar sürüyor, kolay iş değil. Kibrit kutusu yapmıyoruz" dedi.