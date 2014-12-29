Bayraktar: Eski bakan arkadaşlar 'Bizi Yüce Divan'a göndermeleri haksızlık olur' diyorlar

Yolsuzlukla suçlanan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, TBMM Soruşturma Komisyonu'na gönderilen diğer üç eski bakanla sorun yaşadığı iddialarına ilişkin olarak "Diğer bakan arkadaşlarla aramızda hiçbir problem yok. Siyaseten algı yaratmaya çalışıyorlar. Partimize zarar vermeye çalışıyorlar. Yargı takipsizlik verdi hiçbir korkum yok" dedi.

Sabah gazetesinden Ahmet Topal'a konuşan Bayraktar, "Ben onların ağzıyla konuşmuş olmayayım ama dün bir tanesi beni aradı ve 'Biz de korkmuyoruz' dedi. Ama 'Bizi Yüce Divan'a göndermeleri haksızlık olur' diyorlar" diye konuştu.

Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

'Yapılan haksızlık'

"Hürriyet'te haber olan sözlerin bir kısmını biz zaten aramızda konuşuyoruz. Ancak diğer bakan arkadaşlarla aramızda bir sıkıntı yoktur. Arkadaşlar da aynı şeyleri söylüyor. Biz devamlı istişare halindeyiz. Biz diyoruz ki, 'Bu yapılan haksızlıktır.' Onlar da takipsizlik almışlar. Ben onların ağzıyla konuşmuş olmayayım ama dün bir tanesi beni aradı ve 'Biz de korkmuyoruz' dedi. Ama 'Bizi Yüce Divan'a göndermeleri haksızlık olur' diyorlar. Bu haberlerle, aramızda en ufak bir problem olmamasına rağmen siyaseten algı yaratmaya, partiye zarar vermeye çalışıyorlar.



'Cemil Çiçek de komisyona gitmiş'

Çiçek'in 'Yüce Divan'a gitmezlerse, bu konu sürekli tartışılır' sözleri için) 1980'den sonra 60'a yakın soruşturma komisyonu kurulmuş ve bu komisyonlarda yaklaşık 200 bakanın sorgulaması yapılmış. Bir tanesi de TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek'tir. Sayın Cemil Çiçek Bey de, bir kez soruşturma komisyonuna gitmiş ve orada Yüce Divan'a gönderilmemesi kararı verilmiş.



‘Komisyon savcılık derecesinde’

Soruşturma komisyonu, Yüce Divan'a gönderme yeri değil. Eğer bir suç bulursa niyetini ortaya koyar. Suç bulunmazsa aklama yeri de olabilir. Savcılık mesabesinde (derecesinde) bir makamdır burası. İncelemeleri yapar, suç bulursa kendi yargılayamayacağı için Yüce Divan'a gönderir. Suç bulamazsa da 'Yüce Divan'a gerek yoktur' der. Yüce Divan'a gönderme yeri de burası değil Meclis Genel Kurulu'dur.



‘Neden korkayım?’

Bu konuşmayı ben her yerde yapıyorum, buna dayanarak Hürriyet haber yapmış. Bakanlarla bir sıkıntımız kesinlikle yok. Diğer hususlar doğru. Yargı tarafından takipsizlik kararı verilmiş. Hiçbir suçum yok, Yüce Divan'a gitmekten neden korkayım? Orası da bu ülkenin bir kurumu. Bu sözlerim, "Gitmek istiyorum" anlamında da değil. Donkişotluk yapmaya gerek yok yani.



‘Algı operasyonu yapıyorlar’

Algı operasyonu yapıp, bunları yollayalım diyorlar. O zaman bugüne kadar ne kadar soruşturma komisyonu kurulmuş, ona da bakılsın. Soruşturma komisyonu kurulması için biz de imza verdik. 'Kurulsun, araştırılsın' dedik. Bu demek değil ki, bizi yollayın. Yollarlarsa da umurumda değil tabii, aldırmam."