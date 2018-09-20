BAYRAKTAR: BUGÜN KURDUĞUMUZ BİR AİLENİN, GÖRDÜĞÜMÜZ BİR DÜŞÜN GERÇEK OLDUĞU GÜN

* T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, \"Bugün kurduğumuz bir ailenin, gördüğümüz bir düşün gerçek olduğu gün, bugün milli teknoloji hamlesi vizyonunu, on binlerce, yüz binlerce gencimizle paylaştığımız bir gün, bugün çıktığımız yolda artık tek başımıza olmadığımızı gösteren bir gün.\"

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul DHA

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Demirören Haber Ajansı\'nın da iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali resmen başladı.

Festivalin açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda yetkili isim katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Selçuk Bayraktar, \"Bugün kurduğumuz bir ailenin, gördüğümüz bir düşün gerçek olduğu gün, bugün milli teknoloji hamlesi vizyonunu, on binlerce, yüz binlerce gencimizle paylaştığımız bir gün, bugün çıktığımız yolda artık tek başımıza olmadığımızı gösteren bir gün\" dedi.

Bayraktar, 7-8 yaşlarında kendi içinde havacılığın bir tutku olarak başladığını belirterek, \"Bugün Türkiye\'miz o tutku sayesinde milli İHA\'larımıza, SİHA\'larımıza sahip\" diye konuştu.

\"İNSANLAR İÇİNDE ASTRONOT OLMAK İSTEYEREK UZAY ARACI, PİLOT OLMAK İSTEYEREK UÇAK YAPAR\"

\"İnşallah ülkemiz çok daha iyi noktalara, semalarımızda, uzayda, milli teknolojimizle, kendi uzay ve hava araçlarımızla inşallah burada yaşadığımız tutku ve coşku sayesinde hak ettiği yere gelecektir\" diyen Bayraktar, sözleri şöyle sürdürdü:

İnsanlar içinde astronot olmak isteyerek uzay aracı, pilot olmak isteyerek uçak yapar. Allah\'a şükürler olsun ki, bugün artık bu kıvılcım ateşlerini burada alanımızda milli ATAK helikopterimizi, milli insansız hava araçlarımızı, milli ve özgün helikopter projelerimizi ve hatta eğitim uçağımız HÜRKUŞ\'u gururla sergileyebiliyoruz. TEKNOFEST İstanbul\'un ana hedeflerinden bir tanesi bu milli teknoloji hamlemizi milli tutku sayesinde gerçekleştirmek ve bunu adeta burada gördüğümüz gibi sizlerle birlikte toplumsal bir seferberliğe dönüştürmek. Bu seferberliğin ancak bir toplumsal sahiplenmeyle olabileceğini görüp bir grup arkadaşımızla birlikte T3 Vakfı\'nı kurduk.\"

Konuşmanın ardından bakanlar Varank, Turhan, Kasapoğlu ve Bayraktar ile diğer yetkililer, butona basarak festivali resmen başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Bayraktar\'ın konuşması

- Açılış butonuna basılması

- Detaylar